Leserbrief Warum wir das Covid-19-Gesetz jetzt ablehnen sollten Zur nationalen Abstimmung über das Covid-19-Gesetz am 18. Juni

Covid-19 war eine schwere und tödliche Krankheit, auch wenn dies glücklicherweise für einen grossen Teil der Bevölkerung, vor allem Kinder, Jugendliche und jüngere Erwachsene nicht zutraf. Obwohl die «besondere Lage» lange vorbei ist, Corona kein relevantes medizinisches Problem mehr darstellt und die WHO die Pandemie weltweit für beendet erklärt hat, sind die Folgen der Angst tief in unserer Lebenshaltung zurückgeblieben. Ausdruck davon ist die lebhafte Debatte um Sinn und Zweck der Beibehaltung des Covid-19 Gesetz.

Wer die 18. Covid-19-Gesetzesrevision vom 1. Januar 2023 liest, findet kaum mehr Inhalt. Wozu also wollten der zuständige Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments dieses zahnlose Gesetz verlängern? Offenbar hat es nun zunehmend symbolischen Charakter, denn es war neben zahlreichen Finanzhilfen, die weitgehend unbestritten waren, die Grundlage für das Covid-Zertifikat, und damit für die Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte. Zudem war es die Grundlage für einen im Nachhinein wissenschaftlich und epidemiologisch fragwürdigen Ausschluss der nicht zertifizierten Bevölkerung vom öffentlichen Leben. Rational betrachtet ist das Covid-19 Gesetz ein aus einer Notverordnung abgeleitetes, dringliches Bundesgesetz, das ausserhalb des Notstands, auf den es sich bezog, in unserer direkten Demokratie und im Verfassungskontext keine Legitimation mehr hat. Sollte uns künftig ein neuer medizinischer Notstand heimsuchen und das Epidemiegesetz nicht genügen, so müsste eine der Situation angepasste, neue Notverordnung erlassen werden. Beenden wir das Covid-19-Gesetz und setzen wir im 175. Jubiläumsjahr der Bundesverfassung ein Zeichen, dass die Bevölkerung die Spaltung überwinden und vorbehaltlos zur verfassungsmässigen Ordnung der direkten Demokratie zurückkehren möchte.

Urs Christian Schumacher, Kantonsrat SVP, Ebikon