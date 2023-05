Leserbrief Was künstliche Intelligenz wirklich verändert «Die Unternehmen übernehmen», Ausgabe vom 24. April

Mein Institut forscht seit vier Jahren im Bereich der kommunizierenden künstlichen Intelligenz. Gestatten Sie mir deshalb zum Beitrag von Professorin Miriam Meckel folgende Kritik. Künstliche Intelligenz ist erstens ein derart grosses Feld, dass es wohl nicht gelingen kann, ihm auf einer Zeitungsseite gerecht zu werden. Es wäre gut, sich auf gewisse ähnliche Fähigkeiten von Programmen zu beschränken – aus aktuellem Anlass etwa von ChatGPT und Dall-E – auf die verbale und die bildliche Kommunikation. Anderseits kann zweitens durch den Beitrag erstmals der Eindruck entstehen, dass ChatGPT ernstgenommen wird, mitzubestimmen, wer über mehr Intelligenz verfügt als andere. Es sind aber nicht vor allem die Unternehmen, die dafür in Frage kommen. Es sind alle, die eine Tastatur bedienen können und einen Kurs in Navigation und Vernetzung besuchen. Intelligenz ist nicht länger das Privileg derjenigen, die diese an Hochschulen haben kultivieren dürfen oder dort unterrichten oder forschen. Aber es ist notwendig, navigieren zu lernen und sich in einem Netzwerk zu organisieren.

Urs Rüesch, Luzern, Forschung und Organisation, wissenschaftliches Institut und Verlag