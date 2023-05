Leserbrief Wie Buchrain zu einem Treffpunkt für Jung und Alt wird Zur Abstimmung über das Generationenprojekt in Buchrain am 18. Juni

Im Dorfzentrum flanieren, sich auf einem Bänkli niederlassen und sich auf einen Schwatz einlassen. Sich im historischen Restaurant Adler kulinarisch verwöhnen lassen, an der Aussenbar einen Drink geniessen oder sich nach den Trainings und Proben treffen. Ein Ort für die gesamte Bevölkerung, welcher den sozialen Zusammenhalt zwischen den Generationen fördert. Das tönt doch verlockend? Und genau dies will die Gemeinde Buchrain mit ihrer Gemeindestrategie erreichen. Buchrain soll mit dem Dorfzentrum im Herzen der Gemeinde einen Treffpunkt erhalten. Die vielen positiven wie auch kritischen Rückmeldungen flossen dabei in die Projektweiterentwicklung mit ein. Ende April haben sich die fünf Ortsparteien die Mitte, FDP, GLP, SP und SVP zur IG Generationenprojekt Buchrain zusammengeschlossen, um gemeinsam die Entwicklung unseres Dorfzentrums zu unterstützen. Heute wie von Beginn an stehe ich voller Überzeugung hinter diesem Projekt und seinem grossen Potenzial für die gesamte Bevölkerung. Durfte ich doch den Start des Generationenprojektes Buchrain mitbegleiten und mitentwickeln. Stets entlang des Leitsatzes «Buchrain ist ein lebenswerter und attraktiver Lebens- und Arbeitsort». Mit einem Ja zum Projektierungskredit am 18. Juni sagen Sie Ja zu einem lebendigen Buchrain mit Zukunft.

Käthy Ruckli, ehemalige Gemeindepräsidentin,

IG Generationenprojekt Buchrain