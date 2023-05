Leserbrief Wohnungen für Geflüchtete: Es fehlt nicht am Willen, es fehlt einfach an Platz «Asylunterkunft-Liste unter Verschluss», Ausgabe vom 4. Mai

Man konnte schon einige Male in den Schlagzeilen lesen, dass Gemeinden, welche zu wenig Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung stellen können, eine Busse bezahlen sollen. Die Medien spielten das Thema gerne herunter und argumentierten, dass die Busse ja schon heruntergesetzt wurde und der Kanton ihnen so viel Verständnis entgegenbringe. Darum geht es doch gar nicht! Es geht darum, dass in der Bevölkerung und auch in der Politik (zumindest auf Gemeindeebene) kaum jemand begreifen kann, warum diese Bussen zu bezahlen sind. 38 Luzerner Gemeinden kommen nun zur Ansicht, dass sie diese Bussen nicht bezahlen werden.

Gemäss Medienberichten hatten Ende Dezember letzten Jahres 61 der 80 Luzerner Gemeinden wegen fehlenden Plätzen eine Busse des Kantons erhalten. Es fehlt meistens gar nicht am Willen, genügend Plätze zur Verfügung zu stellen. Es fehlt ganz einfach am Platz. Die Leerwohnungsziffer befindet sich auf einem historischen Tief von 1,3 Prozent! Das muss nun endlich auf kantonaler und nationaler Stufe ankommen. Gemäss Aussage von Behördenmitgliedern, mit denen ich gesprochen habe, werden einige Wohnungen abgelehnt, weil sie zu alt oder zu wenig komfortabel eingerichtet sind. Auch ist es schon vorgekommen, dass Wohnungen ohne Begründung abgelehnt wurden. Das kann nicht sein und ist ein Affront gegenüber dem guten Willen aller Beteiligten!

Thomas A. Hodel, Schötz, Neu-Kantonsrat SVP