Leserbrief Wohnungsnot: Warum nicht aufs Land ziehen? Zur Wohnraum-Knappheit

Wir auf dem Land, im Entlebuch, Wolhusen oder Willisau haben noch freie Wohnungen. Schöne Wohnungen und preiswert. Mit dem Zug hat man von Wolhusen bis nach Luzern nur 23 Minuten und von Schüpfheim mit dem Zug nur etwas mehr als 30 Minuten. Was bieten wir sonst noch auf dem Lande? Kultur zum Beispiel. Auf dem Land wird überall gutes Theater gespielt im Gegensatz zum Affentheater um das neue Theater in Luzern. Auch sind bei uns die Behörden viel entscheidungsfreudiger und mutiger als in der Stadt und der Agglomeration. In der Stadt Luzern müsse man zum Beispiel schon auf eine Abbruchbewilligung für einen uralten Vogelkäfig ewig warten. Bei uns aber auf der Landschaft werden sogar zwei modernste, neue Spitäler gebaut, nämlich in Wolhusen und Sursee.

Werner Schaller, Wolhusen