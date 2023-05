Leserbrief Würde steuerfreie Arbeit für Rentner helfen? «Fachkräftemangel: Kantonsspital will zum ‹Magneten› werden», Ausgabe vom 19. April

In vielen Branchen herrscht ein eklatanter Fachkräftemangel. Was wäre, wenn wir Rentnern die Möglichkeit geben würden, weiterzuarbeiten und das erzielte Einkommen steuerfrei zu behalten? Diese Idee könnte nicht nur dazu beitragen, den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zu beheben. Sie könnte auch das Leben unserer Rentner verbessern. Dazu kommen weitere, wichtige Aspekte: Rentner werden auch im Alter gebraucht und sind etwas wert im Umfeld des allgegenwärtigen Jugendwahns. Sie bleiben fit und erhalten ein gutes Gefühl, was für ihre psychische Gesundheit von grosser Bedeutung ist und das Gesundheitswesen weniger belastet. Es ist wichtig, zu erkennen, dass viele Rentner dem Irrtum verfallen, nichts tun sei leben. Ein solcher Zustand kann rascher zu einem körperlichen und geistigen Verfall führen. Eine steuerfreie Arbeit für Rentner würde nicht nur den Fachkräftemangel lindern, sondern auch den Stress im Gesundheitswesen, Gastronomie und Handwerk mindern. Gleichzeitig würde die Kaufkraft der Rentner steigen, und der Wohlstand bleibt erhalten. Natürlich gibt es auch Bedenken, wie etwa die Befürchtung von Gewerkschaften, dass die steuerbefreite Arbeit für Rentner zu einem Lohndruck führen könnte. Doch anstatt uns auf Diskussionen über komplizierte Regulierungen und Mindestlöhne einzulassen, sollten wir aufzeigen, dass die Teuerung zurückgeht und der Stress in den betroffenen Branchen abnimmt und sich die Lebensfreude steigert. Die Diskussion um die steuerfreie Arbeit für Rentner muss jetzt endlich eröffnet werden. Es ist Zeit, den Wandel anzunehmen und unser Denken über das Alter und das Arbeitsleben zu ändern.

Alois Jenny, Hildisrieden