Leserbrief Zerstörung der Regenwälder: Hauptproblem ist die Übervölkerung «Den Terror der Zerstörung von Regenwäldern stoppen», Ausgabe vom 13. Mai

Die Zerstörung der Regenwälder zu stoppen, ist sicher ein löbliches Ziel. Dass Frau Roth aber nicht sehr weit vorausdenkt, zeigt dieser Beitrag. Wo liegt das Problem tatsächlich? Bei der Überbevölkerung der Erde und im Kleinen auch der Schweiz. Wenn wir weiterhin immer mehr Menschen haben, brauchen wir mehr Platz. So auch Brasilien! Probleme sind zu lösen, indem man das Kernproblem angeht. Und das ist nun einmal die Überbevölkerung. Der Wunsch von Rau Roth nach dem Stopp der Zerstörung von Regenwäldern verpufft, weil sie hier die Zusammenhänge nicht sieht. Die Feststellung, dass sowohl Präsident Lula wie Bolsonaro korrupt seien, bringt uns auch nicht weiter. Frau Roth sieht offenbar grosse multinationale Unternehmen in der Verantwortung. Aber auch das ist nicht die Lösung des Problems. Was ist zu tun? Alle müssen die Überbevölkerung in den Griff bekommen. Dann braucht Brasilien auch kein zusätzliches Kulturland! Die Schweiz muss mit dem guten Beispiel vorangehen und verhindern, dass bei uns schon bald 9 Millionen Menschen leben.

Jost Schumacher, Dr. iur., Luzern