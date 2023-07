Leserbrief Zwei Meinungen zum Seefest Zum neuen Konzept des Zuger Seefests und zur Berichterstattung darüber.

Bei allem Verständnis für die Umweltaspekte von Flugshow und Feuerwerk, so finden wir das Format mit der Wassershow und den DJ’s völlig enttäuschend. Das Feuerwerk war immer ein Highlight und für alle Leute rund um den See sichtbar. Und nun ist es nur noch für die Leute bei der Katastrophenbucht sichtbar. So lässt es umbenennen zum Katastrophen(bucht)-Fest.

Daniel Meyer, Zug

Das Seefest und besonders die Show «Zug Magic» am letzten Samstag waren echt toll. Die wunderbaren Bilder und die Musik dazu, ein gelungenes Fest. Über die Reportage der «Zuger Zeitung» war ich aber sehr enttäuscht, nicht vom Text, aber von den Bildern. Warum bringen Sie auf der Titelseite kein Bild, das von der Nähe und frontal aufgenommen ist? Und auf Seite 15: haben Sie eventuell eine Abmachung mit den Anbietern von «Burgers»? Oder warum veröffentlichen Sie nicht ein zweites Bild der Show mit diesen wunderbaren Lichteffekten? Schade!

Pia Killer, Steinhausen