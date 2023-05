Leserbriefe Bevölkerungswachstum im Raum Luzern: Letzte Grünflächen werden voreilig geopfert «Boden ist nicht vermehrbar, das ist Fakt», Ausgabe vom 10. Mai

Mit grossem Interesse habe ich diesen Artikel gelesen. Ebikon steht genau am Punkt, wo wir uns darüber klar werden müssen, dass Boden nicht vermehrbar ist. Ich wohne in einem der besagten Verdichtungszentren in Stadtnähe. «Verdichtung, Mobilität und Klima müssen als Gesamtbild betrachtet werden», sagt Peter Schwehr von der Hochschule Luzern. Doch genau dieses Gesamtbild fehlt in Ebikon! Einerseits läuft aktuell eine Bevölkerungsumfrage zur Zentrumsentwicklung – Stichwort Strassendorf. Es wird mit den mehrspurigen Strassen gerungen, welche das Stadtbild verschandeln und redimensioniert gehören. Andererseits stimmen wir am 18. Juni über die Revision der Ortsplanung ab. Obwohl es – wie in diesem Artikel schön beleuchtet – im Kanton und auch in Ebikon schon genug eingezonte Entwicklungsreserven gibt, wird einfach weiter eingezont, wie es schon immer gemacht wurde. Letzte Grünflächen werden voreilig geopfert, der Hitzeentwicklung wird Vorschub geleistet, Frischluftschneisen als Begriff scheinen unbekannt.

Hier gilt es jetzt bei uns auch anzusetzen: Ortsplanrevision Nein, keine zusätzlichen Versiegelungen ohne Not, Gesamtbild sehen, verschnaufen und nachhaltig planen, Langsamverkehr fördern, Strassenraum reduzieren. Damit wir gewappnet sind für die Zukunft. Für die nächsten Generationen!

Markus Aregger, Co-Präsident Grüne Ebikon

Gemäss der Immobilienfirma Wüest Partner kann die Luzerner Wohnbevölkerung um 8 Prozent wachsen, ehe die Kapazität der Bauzonen erreicht ist. Der Kanton rechnet jedoch mit höheren Zahlen. Es wird ja auch schon eine Schweiz mit 11 Millionen Einwohnern angedacht. Wollen wir das? Dazu ein paar Gedanken: Es ist oft die Rede von der riesigen Bautätigkeit und der Verschleuderung von bestem Kulturland für die wachsende Wohnbevölkerung in der Schweiz – und von den damit verbundenen Problemen. So erlebt jede und jeder heute schon den übermässigen Dichtestress im Alltag – sei es auf den Strassen, in den Bahnen oder Bussen. Auch die jetzigen Wohnverhältnisse werden im Bericht angesprochen. Es heisst, den Eigentümern müssten Vorgaben gemacht werden, um alte und neue Wohnflächen zu reduzieren. Weit schwerer wiegt aber ein kaum angesprochenes Problem: Wie soll in Zukunft die Lebensmittelversorgung sichergestellt werden für eine so grosse Wohnbevölkerung? Woher soll das Trinkwasser kommen, vor allem auch bei sich anbahnenden Hitzeperioden? Ohne Wasser kein Leben! Da kann für Wohnungen noch so viel getan werden. Weiter nehmen die Verschmutzung und der CO2-Ausstoss bedenklich zu, auch bei noch so grosser Zurückhaltung jedes einzelnen. Die Masse macht den Unterschied. Es werden Probleme auf uns zukommen, die kaum mehr zu bewältigen sind. Wollen wir das?

Kaspar Kurmann, Buttisholz