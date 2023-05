Leserbriefe Ja oder Nein beim Klimagesetz: Was nützt den Hauseigentümern? Zur eidgenössischen Abstimmung über das Klimagesetz am 18. Juni

Ich sehe im Klimagesetz einen gut gemeinten, aber fragwürdigen Ansatz zur Reduzierung von CO2. Es zielt darauf ab, bestehende Heizungen durch elektrische Wärmepumpen zu ersetzen, ein Prozess, der bereits im Gange ist. Diese erzwungene Temposteigerung führt zu einer noch höheren Nachfrage, auch an Fachkräften, was zu weiteren Verzögerungen und hohen Preisen führt. Darüber hinaus erfordern Wärmepumpen zusammen mit der zunehmenden Elektromobilität Strom, für den wir derzeit nicht über ausreichende Kapazitäten verfügen.

Erneuerbare Energien wie Photovoltaik und Windkraft können durchaus einen Beitrag zur Stromerzeugung leisten. Allerdings haben diese Quellen eine geringe Energieeffizienz und ihre Leistung ist aufgrund der natürlichen Schwankungen von Sonnenlicht und Wind unbeständig. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Herstellung, der Transport und die Installation solcher Anlagen bereits einen erheblichen CO2-Fussabdruck hinterlassen und unser Landschaftsbild entstellen. Zusätzlich ergeben sich Engpässe in der Energieversorgung, wenn im Winter die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Um die Energieversorgung sicherzustellen, muss praktisch das gleiche Stromvolumen nochmals als Reserve vorgehalten werden. Derzeit geschieht dies in der Regel durch Diesel-, Kohle- oder Gaskraftwerke, da die gesellschaftlichen und politischen Widerstände gegenüber Kernkraft-Technologie eine schnelle Veränderung in dieser Hinsicht verhindern. Das gegenwärtige Klimagesetz garantiert leider nur zwei Dinge: steigende Preise und zunehmende Stromabhängigkeit vom Ausland. So präsentiert sich das Gesetz in seiner derzeitigen Form als teure Selbsttäuschung.

Alois Jenny, Hildisrieden

Es ist beschämend, wie sich der Hauseigentümerverbands Schweiz (HEV) für die Ziele der SVP instrumentalisieren lässt. Eigentlich hätte sich der HEV auf die Fahne geschrieben, die Interessen der Hausbesitzerinnen und -besitzer zu vertreten (und nicht diejenigen einer überholten Erdöl- und Gasindustrie). Im Fake-News-Blatt, das kürzlich als Spam in all unseren Briefkästen gelandet ist, verdreht auch der Vertreter des HEV schamlos sämtliche Tatsachen. Zum Beispiel behauptet er, Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer würden gezwungen, ihre Heizung vorzeitig zu ersetzen und es werde staatlich verordnete Gebäudesanierungen geben. Schlicht gelogen: Wir stimmen über ein Gesetz ab, das zu Handen der Hauseigentümerinnen und -eigentümer ein zehnjähriges, gut dotiertes Förderpaket (200 Millionen Franken pro Jahr) enthält. Damit werden diejenigen Hauseigentümerschaften finanziell unterstützt, die freiwillig (!) beschliessen, eine Öl-, Gas- oder Elektroheizung durch eine ökologischere Alternative zu ersetzen. Die Eigentümerschaften profitieren gleich doppelt: Ein substanzieller Teil der Heizungsersatzkosten wird durch Fördergelder finanziert. Und dank dem teilfinanzierten Umstieg sind sie nicht mehr den steigenden Öl- und Gaspreisen ausgeliefert. Das hat Casafair erkannt. Casafair, der andere und offenbar der zuverlässigere Verband für Hauseigentümerinnen und -eigentümer, engagiert sich im Luzerner Komitee für ein Ja zum Klimaschutzgesetz. Er vertritt tatsächlich die Interessen seiner Mitglieder.

Thomas Sattler, Oberkirch