Leserbriefe Klima-Ignoranz oder Sorge um unsere Büezer? Zur eidgenössischen Abstimmung über das Klimagesetz am 18. Juni

Roland Fischer, Luzerner GLP-Nationalrat (pro) und Monika Rüegger, Obwaldner SVP-Nationalrätin (contra) haben sich in der Ausgabe vom 4. Mai zum Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative – zum Klimaschutzgesetz – geäussert. Ich bin mit den meisten Argumenten von Roland Fischer einverstanden. Monika Rüegger hat dezidiert eine andere Meinung, was absolut in Ordnung ist. Dafür ist unsere Demokratie da und lebt ja auch von unterschiedlichen Ansichten. Was mich aber irritierte, ist die Tatsache, dass Frau Rüegger mit keinem Satz unsere Klimasituation erwähnt, geschweige andere Massnahmen vorschlägt, um dem Ziel netto-null mindestens näher zu kommen. Anscheinend ist für sie und ihre Partei bezüglich Klima alles in bester Ordnung. Mein Fazit zu dieser Haltung: So viel Populismus gleich SVP eben!

Philippe Gerber, Fürigen

Unsere Unternehmen, das Gewerbe, die Industrie und damit Tausende in diesen Bereichen arbeitende Büezer sind auf Benzin, Diesel, Gas und Öl angewiesen. Energieträger, die einen Grossteil unseres Energiebedarfs abdecken, die aber mit dem neuen Klimagesetz allesamt schrittweise wegfallen sollen. Man will mit der Brechstange den Umstieg auf erneuerbare Energien erzwingen. Doch Zwang und Bevormundung sind nie gute Ratgeber. Verlassen wir uns doch statt auf Verbote auf die Innovationskraft des Werkplatzes Schweiz und verschonen wir unsere Gesellschaft vor weiteren neuen und vor allem teuren Verboten und behördlich angeordneten Umerziehungsmassnahmen. Alle, denen der Werkplatz und der hart arbeitende Bürger am Herzen liegt, stimmen Nein zum Stromfresser-Gesetz.

Lucian Schneider, Willisau, Co-Präsident Junge SVP Kanton Luzern