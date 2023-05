Leserbriefe Klimagesetz: Neue Arbeitsplätze oder Explosion der Energiekosten für Familien? Zur eidgenössischen Abstimmung über das Klimagesetz am 18. Juni

Die Argumentation der Befürworter hat jede Verhältnismässigkeit verloren. Die Menschheit kann durch ihre Handlungen 2 Prozent der Atmosphäre beeinflussen. Der Anteil der Schweiz am CO2-Ausstoss der Welt beträgt 1 Promille. Nun können wir dieses Promilles wegen unsere Landschaft mit grässlichen Windtürmen zerstören. Wir können Hausbesitzer zur Installation von teuren, neuen Heizungen zwingen. Auch können wir nur noch schwere Elektromobile mit ihren Batterien herumfahren lassen. Dem Weltklima ist das wurscht, solange in Indien und China mit Kohle geheizt und Strom erzeugt wird. Wenn wir jedes Jahr 100000 neue Einwanderer begrüssen dürfen, sind sowieso alle unsere Massnahmen umsonst. Wir sollten uns wieder einmal vom gesunden Menschenverstand leiten lassen.

Thomas Schmidhauser, Präsident Vereinigung schweizerischer Erdgaskonsumenten, Luzern

Das Ja zum Klimaschutz-Gesetz ist eine Chance für unser Land. Mit innovativer Technik und neuen Technologien reduzieren wir die Treibhausgase. Wir schützen das Klima. Und wir stärken die Schweizer Wirtschaft, indem neue Arbeitsplätze entstehen. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien profitieren alle. Packen wir diese Chance für die Schweiz an und setzen wir wirksamen Klimaschutz um!

Damian Müller, Ständerat FDP, Hitzkirch

Dieses Gesetz nützt für den Klimawandel absolut nichts. Bei einer Annahme könnten Mehrkosten von bis zu 6600 Franken pro Person auf uns zukommen. Zusammengerechnet mit der Energiestrategie 2050 sind wir bei Mehrkosten von über 9000 Franken. Natürlich haben die Befürworter der Vorlage von Mitte-links sofort gegen solche Aussagen interveniert. Aber wollen wir wieder Mitte-links vertrauen? Die linken Parteien inklusive Mitte konnten leider noch nie mit Geld umgehen. Sie belasten mit ihren ideologischen Gesetzen den Mittelstand massiv. Leider hat die SVP hier mehr als recht bekommen.

Die Verteuerung aller Energieträger kann nicht nur mit dem Krieg erklärt werden. Die Kosten für Familien sind explodiert. Ein Ausbau des Stromnetzes würde Milliarden kosten. Diesel, Benzin, Heizöl sowie Gas wären in Zukunft verboten. Diese Lücke sollen wir mit Strom füllen. Doch was hatten wir diesen Winter für ein Problem? Genau: eine Strommangellage. Niemals geht diese Rechnung auf. Wir werden im Winter wie in Osteuropa mit Stromausfällen rechnen müssen, und dies in der reichen Schweiz. Landwirtschaftliche Fahrzeuge gibt es heute teilweise gar nicht mit Stromgetriebe. Mehrkosten in der Landwirtschaft wirken sich auf unsere Lebensmittelpreise aus. Hier sieht man jetzt schon eine massive Verteuerung. Familienbudgets werden enorm belastet. Familien oder auch Rentnerinnen und Rentner können sich immer weniger leisten. Daher Nein.

Patrik Planzer, Bürglen (UR)