Leserbriefe Klimaschutz: Die Folgen für Mieter und Bauern Zur nationalen Abstimmung über das Klimagesetz am 18. Juni

Im Gebäudebereich haben wir in den letzten 30 Jahren Fortschritte erzielt. Trotz einer Vergrösserung der Wohnfläche, der Büros und Gewerbebauten konnten die CO2-Emissionen gesenkt werden. Leider reicht aber das angeschlagene Tempo längst nicht aus, um 2050 fossilfrei zu werden. Das Klimaschutzgesetz unterstützt mit dem vorgesehenen Förderprogramm, dass fossile Heizungen durch erneuerbare Wärme ersetzt werden. Dies kommt Eigentümern und Mietern zu Gute. Eine gezielte Förderung hilft mit, einen Mietzinsaufschlag weiter zu minimieren. Und die eingesparten Energiekosten gleichen dann die höheren Investitionskosten aus. Ja, eine Wärmepumpe ist teurer als eine Gasheizung, aber im Betrieb sind die Kosten nachher Jahr für Jahr viel geringer. Der Mieterinnen- und Mieterverband prüft energiepolitische Vorlagen genau. Denn Mieterinnen und Mieter können Entscheide über Investitionen nicht mitbestimmen. Sie sind besonders betroffen von Vorgaben und wie sie von der Vermieterschaft umgesetzt werden. Der Mieterinnen- und Mieterverband hat für diese Vorlage die Ja-Parole gefasst. Die massiven Preissteigerungen bei den Energiekosten haben uns allen vor Augen geführt, dass eine längere Abhängigkeit von Heizöl und Gas auch grosse finanzielle Risiken in birgt. Und: Für einen Heizungsersatz braucht es keine überrissenen Sanierungen mit Luxus, die heute immer mehr zu Kündigungen führen. Bei dieser Vorlage ist der Mieterinnen- und Mieterverband in guter Gesellschaft, zusammen mit Casafair, dem Schweizerischen Verband der Immobilienwirtschaft SVIT und den Westschweizer Immobilienverbänden. Sie alle tragen die Verantwortung mit, die Klimaziele zu erreichen und konkret zu handeln.

Michael Töngi, Kriens, Vizepräsident Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz

Das Stromfresser-Gesetz, von den Befürwortern liebevoll «Klima- und Innovationsgesetz» genannt, ist trügerisch. Die Schweiz ist drauf und dran, ihre Kernkraftwerke abzustellen, damit wir dann den «grünen» Kohlestrom aus Deutschland importieren können. Auch die Heizungen sollen bei einem Ja so schnell wie möglich elektrisch betrieben werden. Dabei zeigt uns unser Nachbarland Deutschland gerade exemplarisch auf, was es bedeutet, wenn man Klimaziele stur umsetzt und dann merkt, dass man den Strom dafür gar nicht hat. Auf das Weltklima hat die Schweiz keinen messbaren Einfluss. Das Einzige, was dieses Gesetz bewirkt, ist eine massive Verteuerung der Energie. Das betrifft alle Wirtschaftszweige und alle Privathaushalte. Wohlstand – ade! Für die Landwirtschaft verfolgt der Bundesrat einen ausgeklügelten Plan. Gemäss SVP-Nationalrat Martin Haab sieht dieser folgendermassen aus: «Um uns ruhig zu stellen, haben sie für die Landwirtschaft keine verbindlichen Klimaziele ins Gesetz geschrieben.» Das Stromfresser-Gesetz sieht lediglich Zwischenziele für die Sektoren Gebäude, Industrie und Verkehr vor, die Landwirtschaft ist noch ausgenommen. Im Gesetz steht aber: «Der Bundesrat kann (…) Richtwerte für weitere Sektoren, für Treibhausgase und für Emissionen aus fossilen Energieträgern festlegen.» Einen ersten Hinweis darauf, dass die Massnahmen bald auf die Landwirtschaft ausgeweitet werden könnten, liefert der Bericht des Bundesrats zur künftigen Ausrichtung der Agrar- und Ernährungspolitik: Darin spricht er von einer künftig umweltoptimierten Nahrungsmittelproduktion mit einer Reduktion des Fleischanteils um 69 Prozent! Will heissen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen und uns nicht an der Nase herumführen lassen dürfen. Jeder Einzelne kann weiterhin sinnvoll investieren, aber stimmen wir unbedingt Nein!

Vroni Thalmann-Bieri, Flühli; Sandra Meyer-Huwyler, Hitzkirch; Thomas A. Hodel, Schötz; Willi Knecht, Menznau, alle Landwirtschaftskommission SVP Kanton Luzern