Leserbriefe Klimaveränderung und ihre Auswirkungen – und der Preis für das neue Gesetz Zur eidgenössischen Abstimmung über das Klimagesetz am 18. Juni

Der Klimawandel gefährdet die menschliche Gesundheit auf verschiedene Weise: Die Hitze betrifft vor allem ältere und kranke Menschen. Die Folgen von Überschwemmungen und Erdrutschen und die Ausbreitung von neuen und altbekannten Krankheitserregern wie Malaria und Dengue-Fieber betreffen uns alle. Die Vorlage stellt einen breit abgestützten Weg dar, aus der Sackgasse herauszukommen und setzt auf Anreize und Eigenverantwortung statt auf Verbote. Zum Schutz der Lebensgrundlagen von uns und unseren Nachkommen ist auch aus umweltmedizinischer Sicht klar ein Ja empfohlen.

Daniel Ess, Hausarzt, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Sektion Zentralschweiz, Luzern

Der Klimawandel ist ein globales Problem und kann nur global gelöst werden. Beim Klimaschutz wird die Schweiz nie Vorbild sein, zu gross ist unser Fussabdruck. Die Schweiz hat andere Qualitäten, zum Beispiel die Diplomatie. Dank ihr konnte Henri Dunant 1864 das Rote Kreuz gründen und Klaus Schwab im Jahre 1971 das WEF. Dem WEF Davos könnte es gelingen, die Mächtigsten der Welt an einen Tisch zu bringen. Nur sie, zusammen mit der UNO, haben die Möglichkeit, die von Wissenschaftlern geforderten Massnahmen durchzusetzen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Die irreparablen Schäden werden von Jahr zu Jahr grösser. Viele Klimawissenschaftler machen sich Sorgen, dass unsere Erde für die Kinder unserer Enkel und Urenkel unbewohnbar werden könnte. Hoffen wir, dass bald der richtige Weg gefunden wird, damit das Problem der Klimaerwärmung gelöst werden kann. Bei der kommenden Abstimmung bin ich eher für ein Nein. Denn das Gesetz könnte sich kontraproduktiv auswirken. Öl- und Gasheizungen müssten durch Wärmepumpen ersetzt werden. Im Winter haben wir bereits Strommangellage. Wie im Ausland müsste der Strom für diese Heizungen mit fossilen Kraftwerken erzeugt werden.

Walter Ettlin, Alpnach

In den Agrarmedien ist zu lesen, die Bauern seien beim Klimagesetz gespalten. Im Kanton Luzern hat sich der Bäuerinnen und Bauernverband klar für ein Ja positioniert. In Gesprächen mit Bäuerinnen höre ich immer wieder, dass viele sich Sorgen machen wegen der Klimaveränderungen. Wetter bewegt die Landwirtschaft sowieso immer, aber Wetter ist ja nicht gleich Klima. Die Klimaveränderungen waren in den letzten Jahren jedoch zu spüren. Im letzten Sommer litten aufgrund langer Trockenheit und Hitzeperioden insbesondere die Alpwirtinnen unter starken Einbussen. Auch im Kanton Luzern fehlten den Bauern vielerorts das Wasser. Der verregnete und gewitterreiche Sommer 2021 brachte hingegen den feuchtesten Juli seit Messbeginn 1864. Durch die aussergewöhnlich vielen Unwetter und den Dauerregen kam es zu hohen Ertragseinbussen, nicht nur bei Getreide, sondern auch bei Obst und Gemüse. Die heftigen Nieder- und Hagelschläge richteten grossen Schaden bei Freilandkulturen an. Fakt ist, die Landwirtschaft ist stark von der Klimakrise betroffen. Das Gesetz, bietet nun der Landwirtschaft die Chance, Teil der Lösung zu sein. Denn Betriebsleiterinnen können dank diesem Gesetz in Solar- und Biogasanlagen investieren. Die Landwirtschaft kann so Verantwortung übernehmen und einen Teil der Lösung sein. Parteipolitische Überlegungen spielen bei vielen Bauern da keine Rolle, es geht um die Sache: um den Schutz der Produktionsgrundlagen.

Laura Spring, Luzern, Agronomin ETH, Kantonsrätin Grüne

Der Leserbrief von FDP-Ständerat Damian Müller (Ausgabe vom 13. Mai) darf nicht einfach stehen gelassen werden. Da werden Schlagworte zum besten gegeben wie «innovative Technik», «Klimaschutz» und «neue Arbeitsplätze». In Sachen Klimaschutz gehört die Schweiz buchstäblich zu den Musterknaben weltweit. Der EU-Durchschnittsausstoss von CO2 beträgt 6,3 Tonnen. Die USA haben einen Pro-Kopf-Ausstoss von 14,2 Tonnen. Die Schweiz hat einen Ausstoss von 3,99 Tonnen. Selbstverständlich soll der Umweltschutz weiter gefördert werden, aber nicht mit der Brechstange. Zu den Energiepreisen ist zu erwähnen, dass insbesondere die Strompreise im Kanton Luzern mit der neuesten Stromrechnung in einigen Gemeinden verdoppelt wurden. Dass wir uns mit einem Ja nochmals höhere Strom- und andere Energiepreise einhandeln, welche die bereits erfolgten Preissteigerungen in den Schatten stellen werden, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ob das Gewerbe, energieintensive Produktionsbetriebe, der öffentliche Verkehr aber auch die gesamte Gastronomie da noch weitere Arbeitsplätze schaffen können werden, ist mindestens zu bezweifeln. Und wen beissen am Schluss die Hunde? Familien, Einzelpersonen im Erwerbsalter, aber auch Rentner – einfach uns alle. Überlegen Sie sich ein Ja ganz genau. Falls die Vorlage abgelehnt wird, werden wir innert nützlicher Frist eine Vorlage haben, welche breiteste Teile der Bevölkerung annehmen können.

Eugen Studer, Mitte-Mitglied, Müswangen