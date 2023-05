Leserbriefe Klimaschutz: Lieber teure Verbote oder 35 Grad am Schatten? Zu den Leserbriefen «Klimaschutz: Die Folgen für Mieter und Bauern», Ausgabe vom 25. Mai

Fünf Mitglieder der Luzerner SVP-Landwirtschaftskommission schreiben in ihrem Leserbrief zum Thema Klimagesetz: «Auf das Weltklima hat die Schweiz keinen messbaren Einfluss.» Eine unlogische Behauptung, denn viele kleine Entlastungen geben am Schluss eine grosse Entlastung. Wenn weitere zehn Länder mit rund neun Millionen Einwohnern im SVP-Stil argumentieren würden, wäre dies gleichbedeutend mit einer Verweigerung Deutschlands, etwas für den Klimaschutz zu tun. Jetzt noch ein landwirtschaftlicher Vergleich: Wenn ich einem Bauern als Entschuldigung für den gestohlenen Apfel sage, er habe doch auf seinen Bäumen so viele Äpfel, da komme es auf einen nicht an – was würde wohl der Bauer sagen? Diebstahl ist Diebstahl. Übertragen auf das Klima: Luftverschmutzung ist Luftverschmutzung.

Andreas P. Hug, Luzern

Unsere Unternehmen, das Gewerbe, die Industrie und Tausende in diesen Bereichen arbeitende «Büezer» sind auf Benzin, Diesel, Gas und Öl angewiesen. Energieträger, die einen Grossteil unseres Energiebedarfs abdecken, die aber mit dem neuen Klimagesetz allesamt schrittweise wegfallen sollen. Man will mit der Brechstange den Umstieg auf erneuerbare Energien erzwingen. Doch Zwang und Bevormundung ist nie ein guter Ratgeber. Verlassen wir uns doch statt auf Verbote auf die Innovationskraft des Werkplatzes Schweiz und verschonen wir unsere Gesellschaft vor weiteren neuen und vor allem teuren Verboten und behördlich angeordneten Umerziehungsmassnahmen. Alle, denen der Werkplatz und der hart arbeitende Bürger am Herzen liegt, stimmen Nein zum Stromfressergesetz.

Christian Schuler, Erstfeld, Landrat, Präsident SVP-Fraktion

Eine Heizung muss etwa alle 20 Jahre ersetzt werden. Bei einem Gebäude wird also im Moment des Heizungsersatzes entschieden, wie das Gebäude für die nächsten 20 Jahre mit Wärme versorgt wird. 20 Jahre sind eine lange Zeit und ein Gebäude braucht in dieser Zeit einiges an Energie. Deshalb sind die Hauseigentümerinnen und -eigentümer wichtige Akteure auf dem Weg zu einer klimaneutralen Schweiz. Das Klimaschutz-Gesetz trägt dieser Tatsache Rechnung: Bei einem Ja werden Hauseigentümerinnen und -eigentümer direkt finanziell unterstützt. Das Gesetz vergünstigt Investitionen in klimafreundliche Heizungen stark. Fördergelder bekommt, wer eine Öl- oder Gasheizung oder eine Elektroheizung durch eine ökologischere Alternative ersetzt. Das kann eine Wärmepumpe sein, ein Fernwärmeanschluss, eine Pelletheizung. Mit dem neuen Gesetz werden Hauseigentümerschaften im Kanton Luzern deutlich mehr Fördergelder für eine Heizung erhalten als heute. Und auch Mieterinnen und Mieter profitieren. Sie werden vor den steigenden Heizöl- und Gas-Preisen geschützt. Zudem reduzieren die Fördergelder die Investitionskosten, die auf die Mieten überwälzt werden können. Deshalb empfehle ich allen – den Mietenden und den Hauseigentümerschaften – ein Ja zum Klimaschutzgesetz.

Meta Lehmann, Oberkirch, Kantonsrätin SP und Vorstand Casafair Zentralschweiz

Was passiert, wenn wir nichts tun gegen den Klimawandel, haben Christine Eriksen und Andrin Hauri von der ETH Zürich so zusammengefasst: Die Durchschnittstemperatur der Schweiz steigt bis 2060 um weitere zwei bis drei Grad. Damit nehmen Hitzewellen und Niederschläge an Häufigkeit und Intensität zu. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es heute im Schnitt einen sehr heissen Tag pro Sommer, so werden es künftig bis 17 Tage sein. «Sehr heiss» wären im Mittelland Temperaturen ab 35 Grad. Dies gefährdet nicht nur die Menschen, sondern es wird auch in der Landwirtschaft zu grossen Ernteeinbussen führen. Starkregen führt in den Bergen zu Erdrutschen und Steinschlag, was Verkehrswege und Dörfer gefährdet. Flutwellen und Überschwemmungen bedrohen die Siedlungen im Mittelland, wo grosse Flüsse aufeinandertreffen. Am 18. Juni haben wir eine vielleicht letzte Gelegenheit, das Steuer herumzureissen. Tun wir es, für uns, für unsere Kinder und für unsere Grosskinder, stimmen wir Ja zum Klimaschutzgesetz!

Werner Danioth, Altdorf

Die Klimaerwärmung schadet nicht nur unseren Gletschern, sondern auch ganz direkt unserer Gesundheit. Sie führt zu sommerlichen Hitzewellen mit gehäuften Todesfällen aufgrund von hitzebedingten Kreislauf- und Herzstörungen. Zudem breiten sich aufgrund der immer höheren Temperaturen immer mehr Insekten aus subtropischen Regionen aus, die in unserer Region unbekannte Viren übertragen können. Vermehrte Waldbrände aufgrund der zunehmenden Dürreperioden belasten unsere Atemwege und führen zu Lungen- sowie Herz-Kreislaufkrankheiten. Generell bedroht der Klimawandel unsere Lebensgrundlagen. Darum setze ich mich für ein Ja ein.

Katrin Baumann Conzett, Luzern, Dr. med. Vorstandsmitglied, Ärztinnen für Umweltschutz, Sektion Zentralschweiz