Leserbriefe Linke Ansprüche und bürgerliche Prinzen auf der Erbse «Regierungsrat: Ist das noch ein fairer Wahlkampf?» Ausgabe vom 26. April

Der Wahlkampf der SP fordert bei den Wahlen in den Regierungsrat die Einhaltung der Konkordanz. Dies kann ein Argument und ein Grund zur Wahlentscheidung des Bürgers sein. Sie wird aber nur gefordert im Moment von Wahlen. In der Stadt Luzern, mit einer linken Mehrheit, wird Konkordanz und Kompromissbereitschaft nicht gelebt und konsequent torpediert. Man drückt die linken Anliegen mit allen Mitteln durch. Wieso sollte man deshalb nicht Claudia Huser in den Regierungsrat wählen dürfen?

Heinz Wild, Hergiswil NW

Im Inserat des Gewerbeverbandes werden die Stärken von Claudia Huser aufgezeigt. Das darf man selbstverständlich. Die Diffamierung der Kandidatin Ylfete Fanaj, mit Behauptungen, Unwahrheiten, sowie Mutmassungen in diesem Inserat gehen aber überhaupt nicht! Ich hoffe sehr, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die mangelnde Fairness von Frau Huser erkennen werden. Ich gebe meine Stimme Ylfete Fanaj.

Werner Amgarten, Vitznau

Mit Armin Hartmann und Claudia Huser stehen die beiden richtigen Personen zur Wahl bereit. Die monierte Konkordanz fällt etwas dürftig aus. Die Frage der Ignoranz könnte da aufgeworfen werden. Mit den beiden Regierungsräten der Mitte sind linke und soziale Angelegenheiten ausreichend vertreten. Wenn wir von einer echten Konkordanz sprechen würden, dann bräuchte es eher wieder sieben Regierungsrätinnen und -räte. Der Leistungsausweis von Claudia Huser zeigt, dass sie über ausgezeichnete Führungserfahrung verfügt. Damit soll sie die Zukunft von Luzern mittels bürgerlicher und sozialverträglicher Politik mitgestalten und mitverantworten.

Martin Zemp, Obmann die Mitte Kanton Luzern, Meggen

Luzern ist im Wahlfieber. Unwidersprochen sind und bleiben KMU das Rückgrat jeder Volkswirtschaft. Leserbriefschreiber sehen in der Wahl einer SP-Frau ihre bürgerliche Existenz bedroht. Sie mobilisieren, machen starken Gegenwind, schiessen undemokratische Giftpfeile der Panikmache. Die Formel dazu ist, einer Märchenerzählung ähnlich, ganz einfach: «Es war einmal… Jeden Tag… Eines Tages… Darum… Deshalb… Bis schliesslich…» die echte Prinzessin auf der Erbse als Regierungsrätin qualifiziert sein soll. Mit Blick in die starre Männer-Ahnen-Galerie Luzerner Regierungsräte zeigt: Einige von ihnen waren wenig bis gar nicht für das Amt befähigt. Die Reform-Altlasten blieben. Das Formelrezept «Prinz auf der Erbse» versagte.

Manfred V. Urech, Sankt Erhard

Im Regierungsrat hat es keinen Platz für eine weitere bürgerliche Vertreterin. Der fünfte Sitz gehört ganz klar Ylfete Fanaj, der links-sozialen Politikerin. Frau Huser ist KMU-geprüft. Ich kann ihr dazu nicht gratulieren, weil ich nicht weiss, was das heisst. Wenn es heissen soll, dass sie besonders wirtschaftsfreundlich ist, ist das für mich okay. Inakzeptabel ist für mich, wenn die KMU-Prüfer links-sozial als KMU-Gegner taxieren, mit Planwirtschaft verbinden. Eine gut funktionierende Privat- und Volkswirtschaft braucht eine Regierung, in der alle Gruppen vertreten sind. Es erstaunt, dass diese Binsenwahrheit vom Gewerbeverein nicht anerkannt wird. Für mich ist die Wahl von Ylfete Fanaj ein Muss.

Benno Syfrig, Luzern, pensionierter Gewerbler

Am 2. April fand der erste Wahlgang für die fünf Regierungsratssitze im Kanton Luzern statt. Drei Personen wurden gewählt, dahinter die noch nicht gewählten Armin Hartmann und Ylfete Fanaj. Und erst an sechster Stelle, mit mehr als 10000 Stimmen Rückstand, folgte dann Claudia Huser! Diese klaren Zahlen halten sogar einer KMU-Prüfung stand! Die Demokratie hat also bereits im ersten Wahlgang den Kurs bestimmt: Armin Hartmann und Ylfete Fanaj in den Regierungsrat!

Hansjörg Eicher, Co-Präsident SP60+Kanton Luzern