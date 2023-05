Leserbriefe Schafft das Klimagesetz wirklich neue Arbeitsplätze? Zur nationalen Abstimmung über ein neues Klimagesetz am 18. Juni

Die EU plant bis 2050 ein Totalverbot beim Neukauf von Benzin- und Diesel-Autos und -Motorrädern. Das wird sich auch auf die Schweiz auswirken. Das Klimagesetz, über das wir abstimmen, fördert beim Ersatz von Heizungen den Kauf von elektrischen Modellen. Doch diese gesamte Elektrifizierung führt unweigerlich zu massivem Strommangel und zur Rationierung von Strom. Gleichzeitig will man die drei Atomkraftwerke in der Schweiz abschalten. Wird das Gesetz angenommen, müssten vierzig bis sechzig Terawatt Strom pro Jahr zugebaut werden. Bevor man von den fossilen Brennstoffen wegkommen will, ist es dringend notwendig, dass man in der Schweiz die Hausaufgaben macht und zuerst für eine sichere Stromversorgung sorgt. Mit Solaranlagen und Windrädern werden wir dies bestenfalls im Sommer schaffen. Im Winter hätten wir viel zu wenig eigenen Strom, was uns abhängig macht von ausländischen Strom-Import. Beispielsweise von dreckigem Kohlestrom aus Deutschland oder Atomstrom aus Frankreich. Genau so machen wir uns erpressbar von der EU. Was wir brauchen, ist ein Mix, das heisst: fossile Energie, Atomstrom, Strom von Wasserkraftwerken, Solarpanels, Windräder und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Der Umbau der Schweizer Energieversorgung kostet den Steuerzahler bis 2050 bis zu 387 Milliar- den Franken. Fakt ist: Strom-Mangel und Masseneinwanderung treiben die Schweiz direkt in die Armut. Deshalb Nein zum Klimaschutzgesetz.

Sepp Geisseler, Adligenswil

Der Kanton Luzern hat in den vergangenen Jahren vorwärtsgemacht beim Ersatz von fossilen Öl- und Gasheizungen und bei der Gebäudesanierung. Allein 2022 wurden über 2600 Projekte finanziell unterstützt und realisiert. Mit einem Ja zum Klimagesetz kann die Unterstützung für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer im Kanton Luzern in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Damit können wir schädliche fossile Heizungen ersetzen und uns unabhängiger von Öl- und Gas-Importen aus dem Ausland machen. Davon profitieren das Luzerner Gewerbe und die Hauseigentümer in unserem Kanton. Wer das will, stimmt Ja.

Pirmin Jung, Sursee

Neben Ski- und Bergtouren sind mir meine vier Grosskinder die grösste Freude. Doch ich mache mir grosse Sorgen um ihre Zukunft. Wie wird ihre Welt aussehen mit immer stärkeren und häufigeren Extremwetterereignisse und Millionen von Klimaflüchtlingen? Es braucht das Klimaschutz-Gesetz! Darum haben alle Parteien von der SP über die Mitte bis zur FDP einen gutschweizerischen Kompromiss ausgehandelt. Dieser ist sozialverträglich und wirtschaftsfreundlich. Sogar Economiesuisse und der Bauernverband sagen Ja. Nur die SVP steht abseits. Nein, es müssen keine funktionierenden Ölheizungen herausgerissen werden: Erst 2040 soll im Gebäudebereich der CO2-Ausstoss um 82 Prozent gesenkt sein. Auch die CO2-Abgabe bleibt weiterhin bei 120 Franken pro Tonne. Es werden auch keine Benziner eingestampft. Erst für 2040 ist ein Reduktionsziel von 57 Prozent festgelegt. Der Zuschlag an der Zapfsäule bleibt weiter bei maximal 5 Rappen. Wie steht es denn mit den «horrenden Kosten» der Energiewende und der Energiesicherheit? Statt jährlich 10 Milliarden Franken für fossile Energien (zum Beispiel Gas von Putin) ins Ausland zu schicken, ist es offensichtlich sinnvoller, in Schweizer Energie (Sonne, Wind, Wasser, Biogas) und Schweizer Arbeitsplätze zu investieren. Mit immer weniger Schnee kann ich auch als begeisterter Skitourengänger leben. Doch die Folgen des Klimawandels für meine Grosskinder, die machen mir wirklich Sorgen. Für sie lege ich ein grossväterliches Ja in die Urne.

Max Keller, Altdorf

Ja oder Nein zum Klimaschutzgesetz? Finden Sie diese Entscheidung schwierig? Kommt darauf an, welche Überlegungen Sie dazu anstellen. Fragen Sie sich: Was kostet es? Wie viel Geld bleibt in meinem Portemonnaie? Worauf müsste ich verzichten? Oder fragen Sie sich: Wie viele Ressourcen stehen mir eigentlich zu? Worauf kann ich (leichten Herzens) verzichten? Was für eine Welt möchte ich den kommenden Generationen hinterlassen? Und plötzlich wird die Entscheidung ganz leicht.

Gabriela Rinderknecht, Luzern, Klimagrossmutter

«Schützen, was uns wichtig ist.» Mit diesen Worten wirbt das Plakat für ein Ja. Damit bin ich sehr einverstanden. Gleichzeitig geht es nicht nur um uns, sondern um viele Menschen, deren Heimat durch die Klimakrise bedroht ist. Die Gletscher schmelzen nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Der Meeresspiegel steigt und bedroht das Land vieler Küstenbewohner und -bewohnerinnen. In der Schweiz leben wir, als hätten wir die Ressourcen von drei Erden. Das kann nicht gut kommen. Verantwortungsvolles Handeln ist jetzt gefordert. Neue, ressourcenschonende Technologien sind nötig, kosten etwas, doch noch viel mehr bremsen sie den Klimawandel. Wir sind alle gefordert, unseren Beitrag zu leisten. Ein Schritt dazu ist ein Ja für das Klimaschutzgesetz.

Josef Graf, Oberkirch

Als Hauseigentümer kann ich die Meinung des Hauseigentümerverbandes absolut nicht teilen, der sich gegen das Klimaschutzgesetz stemmt. Wir Hauseigentümer stehen in der Verantwortung, unseren Teil für das Klima beizutragen. Die Bekämpfer des Gesetzes argumentieren mit Halbwahrheiten. Es werden sowieso viele Kosten für die Hauseigentümer anfallen. Ich finde es beschämend, dass man Fakten und Zahlen beizieht, die nicht direkt mit dem Gesetz zu tun haben und nur zur Angstmacherei ausgenützt werden. Das Klimaschutzgesetz anzunehmen, kostet Geld. Aber das Gesetz abzulehnen, kostet wohl unseren Folgegenerationen viel mehr. Wir alle müssen Verantwortung übernehmen. Als Hauseigentümer und Erdenbewohner wünsche ich mir, dass möglichst viele Ja stimmen!

Thomas Weingartner, Ruswil