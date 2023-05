Leserbriefe Wahlen: Über Smart Spiders und Schmetterlinge «Strittige Kampagne in neuem Gewand», Ausgabe vom 6. Mai

Der Gewerbeverband hat die Smartvote-Inserate der beiden aktuellen Regierungsratskandidatinnen nun zum zweiten Mal veröffentlicht. Bei Smartvote geht es um aktuelle politische Fragen, welche beantwortet werden. Ist das Profil erstellt, lässt es sich mit jenem der amtierenden und kandidierenden Politikerinnen und Politiker vergleichen. Die Profile der gewählten Regierungsrätin, der Regierungsräte und das des Kandidaten der SVP zeigen eine ausgeprägte Mitte-Rechts-Lastigkeit. Werden ihre Profile aufeinandergelegt, entsteht das Bild eines stark betonten rechten Schmetterlingsflügels.

Unsere eigenen Profile und die vieler anderer Menschen (SP und Grüne hatten bei den Kantonsratswahlen einen Anteil von 24,38 Prozent) decken sich im Wesentlichen mit dem Profil von Ylfete Fanaj. Wird im Spider unser Bild zu jenem des aktuellen Regierungsrates hinzugefügt, bekommt der Schmetterling seinen linken Flügel. Er verleiht der Regierung die bis anhin fehlende Ergänzung zum Fliegen! Der fliegende Schmetterling ist das Bild einer lebendigen Konkordanz.

Stephanie Sager, Kantonsrätin SP, Kriens; Regula Sager, Hochdorf; Ruedi Madlener (frisch in Muri AG)

Ist der Wahlkampf fair? Dies hängt nicht von den Spidern ab, wohl aber von den Aktivitäten der Kandidierenden und ihrer Teams. Der Spider von Ylfete Fanaj ist recht einseitig, aber klar. Der Spider von Claudia Huser ist um einiges ausgewogener und bürgerlicher. Für mich sind die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen sehr wichtig und die Basis unseres Wohlergehens. Arbeitsplätze erhalten ist kein Honigschlecken. Es braucht Einsatz, Risikobereitschaft und entsprechende Rahmenbedingungen. Regierungsrätinnen und Regierungsräte müssen wissen, dass alles, was der Staatshaushalt verteilt, vorher durch Arbeit erwirtschaftet werden muss. Erst dann kann es als Steuern, Gebühren oder Abgaben beim Staat eingehen. Deshalb wähle ich die erfahrene Gewerbevertreterin Claudia Huser.

Rosy Schmid, abtretende Kantonsrätin FDP, Hildisrieden

Nein, Herr Zemp, so nicht! Man sollte keine Inserate mit Verunglimpfungen und Halbwahrheiten gegen eine nicht genehme Kandidatin veröffentlichen. Herr Zemp sollte bedenken, dass seine Worte nur etwas über ihn selbst aussagen. Wer hinter die Kulisse schaut, sieht in diesem Inserat nur den Ausdruck einer kläglichen Männerwelt.

Hans Jörg Weiss, Luzern

Ich kenne Ylfete Fanaj seit vielen Jahren, habe mit ihr zusammengearbeitet und weiss um ihre Qualitäten. Befremdend ist, wie in einigen Meinungsäusserungen die Führungsfrage bewertet wird: Als ob Führungserfahrung in der Privatwirtschaft per se besser und wichtiger sei – und jene in Nonprofit-Organisationen oder bei der öffentlichen Hand weniger anspruchsvoll. Dabei sind sämtliche Bereiche auf Führungspersönlichkeiten und ihre Stärken angewiesen. Als langjährige Konsumentenschutzpräsidentin weiss ich, wie auch Non-Profit-Organisationen erfolgreich im Markt bestehen müssen. Als ehemalige Gemeinderätin kann ich beurteilen, was es für einen Exekutivjob braucht. Ylfete Fanaj wirkt integrierend, was in der zunehmend polarisierenden Gesellschaft wichtig und nötig ist. Sie wird sich für die sozialen und ökologischen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger einsetzen und diese in der Regierung als verlässliche Persönlichkeit und Teamplayerin bestens ergänzen.

Prisca Birrer-Heimo, Nationalrätin SP, Rothenburg

Anders als Claudia Huser und die GLP machen sich Ylfete Fanaj und die SP seit Jahren für eine Verbesserung in der Gesundheitsversorgung im ganzen Kanton stark. Dabei geht es vor allem auch um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Menschen in der Pflege. Nur wenn wir dies schaffen, können wir genügend gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte im Gesundheitswesen halten. Über die Gesundheit wird in erster Linie auf kantonaler Ebene entschieden. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir mit der SP endlich wieder eine Partei im Regierungsrat haben, die sich mit diesen Themen auskennt und für ein starkes Gesundheitswesen Partei ergreift.

Mario Urfer, Fachmann Betreuung, Kriens