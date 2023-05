Leserbriefe Warum es Konkordanz braucht und wie man sie auslegen kann Zu den Leserbriefen «Wahlen: Streit um Konkordanz und Kompetenz», Ausgabe vom 3. Mai

Konkordanz in der Regierung bedeutet: Angemessene Vertretung aller relevanten politischen Kräfte. Wenn die grossen Parteien des Parlaments, Mitte (32 Sitze), SVP (27), FDP (22) und SP (19) in der Regierung eingebunden sind, sind Vorlagen breiter abgestützt und mehrheitsfähiger. Grüne (12) und GLP (8) sind für die Mehrheitsbildung dann weniger wichtig. Das haben wir im Parlament mit der SVP von 2007 bis 2015 und seit 2015 mit der SP deutlich erfahren. Mit vielen unnötigen Vorstössen blockierten sie das Parlament, verhinderten ein Vorwärtskommen. Auch die Meinungen der Bevölkerung sollen aus demokratischer Sicht und staatspolitischer Vernunft angemessen in der Regierung abgebildet sein. Das fördert Akzeptanz und Verständnis.

Alle drei Favoriten kenne ich als Kantonsrätin und habe mit ihnen im Parlament während etlichen Jahren zusammen gearbeitet – als Mitglied einer anderen Fraktion. Alle drei verfügen über die notwendigen Kompetenzen und Fähigkeiten für das Amt in der Regierung. Die SVP hat gelernt, präsentiert mit Armin Hartmann wieder einen Kandidaten nach obigen Kriterien. Die SP nominierte 2023 mit Ylfete Fanaj eine Kandidatin, die auch alle Kriterien erfüllt. Trotz klarer politischer Haltung und konkreten Vorstellungen dogmatisiert und polemisiert sie nicht, sondern sucht konsensorientiert und kompromissfähig nach Lösungen. Ja, die SP ist links, aber: verlässlich links und berechenbar. Für eine bürgerliche Regierung problemlos verkraftbar, für KMU nicht gefährlich. Ich empfehle deshalb für die Regierungsratswahl am 14. Mai Armin Hartmann (SVP) und Ylfete Fanaj (SP).

Angela Pfäffli, alt Kantonsrätin FDP, Grosswangen

Ylfete Fanaj hat in ihrer Zeit als Kantonsratspräsidentin staatspolitisches Format gezeigt und ist aus meiner Sicht absolut wählbar. Ausserdem spricht noch ein ganz schlichter und sachlicher Grund für eine Vertretung der «Linken» beziehungsweise der SP in der Luzerner Regierung: Mit ihrer Einbindung in der Luzerner Regierung findet die Diskussion linker Anliegen bereits in den Regierungssitzungen statt – und nicht erst im Parlament. Dies erhöht mit Sicherheit die Effizienz der politischen Meinungsbildung und der Entscheidungsfindung.Wer gegen eine Vertretung der SP in der Regierung ist, ist für wenig effiziente «Endlos-Diskussionen» im Kantonsrat. Ich sage dies als ehemaliger CVP-Kantonsrat, der zehn Jahre lang die Parlamentsarbeit hautnah erlebt hat.

Norbert Schmassmann, Luzern

Konkordanz ist mehr als eine Abbildung der Parlamentssitze in der Regierung. Sie bedeutet, auch unterschiedliche Werthaltungen, Parteistärken oder verschiedene Bevölkerungsgruppen (etwa Geschlecht, Alter, Region) angemessen zu berücksichtigen. Mit Blick auf die ständige Wohnbevölkerung müsste beispielsweise die Bevölkerungsgruppe der Luzernerinnen in der Regierung mit mehr als zwei Frauen vertreten sein. Nach acht Jahren reiner Männerregierung wäre das ein starkes Zeichen. Ein anderes Beispiel ist die Parteistärke. Die Wählerschaft der drei grössten Luzerner Parteien (Mitte, SVP und FDP) müssten mit total 68 Prozent in der Regierung mathematisch mit maximal 3,4 Sitzen vertreten sein. Es ist höchste Zeit, dass im Regierungsrat auch andere Werthaltungen gerecht vertreten sind. Wir Luzerner Wählerinnen in Luzern haben am 14. Mai also die einzigartige Möglichkeit, für die nächsten vier Jahre tatsächliche Konkordanz zu schaffen. Die Regierung darf doch weiblicher, ökologischer sowie gesellschafts- (und nicht nur wirtschafts-) liberaler werden, oder nicht? Einerseits wird mit Claudia Huser als sozialliberale sowie wirtschafts- und umweltfreundliche Frau sichergestellt, dass auch diese Bedürfnisse der Luzerner Bevölkerung im Regierungsrat vertreten werden. Zusammen mit Ylfete Fanaj andererseits würde die Luzerner Regierung viel zukunfts- und lösungsorientierter als während der letzten Jahre.

Fabian Britschgi, Urswil