Leserbriefe Wen brauchen wir jetzt noch in der Regierung? «Wahlen: Strittige Kampagne in neuem Gewand», Ausgabe vom 6. Mai

Dem Bericht ist zu entnehmen, dass Claudia Huser immer noch hinter dem besagten Inserat steht, welches unter anderem unter der Federführung des Gewerbeverbandes des Kantons Luzern in leicht geänderter Form geschaltet wurde. Die Anmassung beziehungsweise der Politstil des Gewerbeverbandes, eine ihm nicht genehme Kandidatin schlechtzureden, und die unbedarfte Sorglosigkeit ihrer Regierungskandidatin wurde inzwischen schon mehrmals durch sehr gute Leserreaktionen aufgezeigt. Wohltuend ist da die Aussage von Ylfete Fanaj: «Mein Stil ist vom Miteinander und nicht vom Gegeneinander geprägt. Das wäre auch der Weg, den ich als Regierungsrätin einschlagen würde.» Dem gibt es nichts mehr beizufügen, lediglich noch, Ylfete Fanaj am 14. Mai in den Regierungsrat zu wählen.

Beat Murer-Renggli, Luzern

In den letzten Wochen war immer wieder von der Wiederherstellung der Konkordanz die Rede. Die Mitte hat ihre Wahlempfehlung für Ylfete Fanaj damit begründet und für die kommenden Wahlen sogar ein Paket mit der SP geschnürt. Wenn es um Machterhalt geht, scheinen Fähigkeiten und Kompetenzen keine Rolle mehr zu spielen. 2019 war Konkordanz nämlich kein Thema. Gerade in einem Führungsgremium wie dem Regierungsrat sind Kompetenzen das Mass aller Dinge. Der Regierungsrat trägt die Verantwortung für die Entwicklung des Kantons Luzern. Deshalb braucht es in diesem Gremium führungsstarke und führungserfahrene Persönlichkeiten. Als Mitglied der GLP-Fraktion durfte ich Claudia Huser in den letzten Jahren als Fraktionspräsidentin erleben. Sie überzeugt mich nicht nur als Frau mit ausgezeichneter Leadership, sondern auch als Politikerin, die es versteht, Mehrheiten zu schaffen und als Mensch, der immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bevölkerung hat. Ich wähle sie.

Mario Cozzio, Kantonsrat GLP und Präsident GLP Sursee

Wenn man durch die Luzerner Landschaft unterwegs ist, fällt einem auf, dass die Parteien, die das Gewerbe und die Wirtschaft unterstützen, mehr Geld für die Wahlpropaganda zu Verfügung haben. Es sind vor allem Plakate von Armin Hartmann (SVP) und Claudia Huser (GLP) zu sehen. Sie werden auch mehrheitlich von diesen Parteien unterstützt. Was wir brauchen, sind Parteien, die sich für untere und mittlere Einkommen einsetzen, Armut lässt grüssen. Somit würde eine linke Kandidatin mit Erfahrung, die sich im Kantonsrat mit Leistung bewiesen hat, der Regierung guttun. Konkordanz in der Regierung bedeutet, dass die SP mit 19 Sitzen als viertstärkste Partei im Parlament einen Sitz verdient hätte. Die Konkordanz wäre wieder hergestellt. Und: Wir hätten nicht nur Akademiker in der Regierung, sondern eine Frau, die sich für die mittleren und unteren Bevölkerungsschichten einsetzt. Ich empfehle deshalb für die Regierungsratswahl Ylfete Fanaj (SP).

Walter Roduner, Emmen

Was heisst genau KMU-geprüft? Was wurde genau geprüft? Die Aussage führt in die Irre. Muss jede Regierungsrätin oder jeder Regierungsrat KMU-geprüft sein? Nein, die Persönlichkeit und die politische Erfahrung der Kandidaten und Kandidatinnen sind viel wichtiger. Eine soziale Komponente in der Regierung ist für den Kanton Luzern nötig. Darum werde ich Ylfete Fanaj wählen. Sie ist lösungsorientiert, eine verlässliche Politikerin und kompromissbereit. Sie wird auch die Argumente des Gegners anhören und verstehen. Sie setzte sich für Themen ein, die uns alle angehen, zum Beispiel: Familie, Arbeit, Bildung, Gesundheit, Lohngleichheit, erneuerbare Energien und mehr. Ich denke, die Kandidaten sollen über ihre Stärken reden und nicht angebliche Schwächen der anderen Kandidierenden an die Wand malen.

Ahmed M. El Ashker, Grosswangen