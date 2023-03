Leserbriefe Muss die Neutralität bleiben, wie sie ist, damit wir sicher sind – oder müssen wir sie jetzt überdenken? «FDP-Chef fordert Signal an den Westen», Ausgabe vom 6. Februar

Unsere bewaffnete Neutralität wird gegenwärtig von zahlreichen Parteiexponentinnen und -exponenten schlechtgeredet. Sie wird als unzeitgemäss bezeichnet, obwohl 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung sie als unabdingbar wertvoll für unser Land erachten. Woher also dieser Gesinnungswandel auf höchster politischer Ebene? Es ist der ausländische Druck von Nato, EU und Deutschland, der diese Volksvertreterinnen und -vertreter schwach werden lässt. Diesem Druck zu widerstehen, ist nicht einfach, aber umso notwendiger.

Angenommen, wir liefern Waffen und Munition direkt oder indirekt in die Ukraine – dann gibt es weltweit keinen Zweifel mehr, dass die Schweiz ihre neutrale Haltung aufgibt. Unsere Neutralität wird einen unreparierbaren Schaden nehmen, auch unsere guten Dienste als Vermittlerin und Friedensstifterin werden nicht mehr gefragt sein. Zudem stellt sich die Frage, ob nach dem Wunsch nach Panzern und Munition nicht bald noch weitere Forderungen auf dem Tisch liegen werden. Unsere neutrale Haltung hat durch die Übernahme der EU-Sanktionen bereits stark gelitten. Als Kleinstaat im Herzen Europas haben wir uns verpflichtet, unser Territorium eigenständig und unabhängig zu verteidigen. Damit entlasten wir indirekt auch die umliegenden Nato-Staaten. Das heisst, wir profitieren nicht einfach, sondern leisten unseren militärischen Beitrag. Auf der anderen Seite sollten sich die oben angesprochenen Politikerinnen und Politiker daran erinnern, dass wir aus historischen Gründen Sitz des Roten Kreuzes (IKRK) und der UNO in Genf sind, sowie seit Anfang Jahr auch Mitglied des UNO-Sicherheitsrates in New York. Wir müssten also diplomatisch in verschiedenen Gremien und auf diversen Ebenen noch aktiver sein. Auf jeden Fall wäre es der falsche Weg, wenn wir jetzt unsere bewährte bewaffnete Neutralität opfern und aktiver Teil der Nato-Militärallianz werden.

Peter Joos, Sachseln

Die Diskussionen über die Schweizer Neutralität im Zusammenhang mit Munitionslieferungen an die Ukraine laufen auf Hochtouren. Eigentlich verwunderlich, warum kaum einmal debattiert wurde, welche Folgen zu erwarten gewesen wären, hätte Deutschland mutig, umgehend und in alleiniger Verantwortung die Panzer-Munition an die Ukraine geliefert – wegen der unsäglichen Leiden der dortigen Bevölkerung. Und auch aus der Erkenntnis, dass nun schnelles und unbürokratisches Handeln gefragt war.

Nachfolgend ein hypothetischer Ablauf eines möglichen Szenarios: Deutschland liefert die Munition in eigener Verantwortung und auch aus moralischen Gründen an die Ukraine. Die meisten demokratischen Regierungen, und vor allem die Ukraine, gratulieren und danken Deutschland für den raschen und mutigen Entscheid. Deutschland räumt damit das für die Schweizer Regierung – als schöne Geste an das befreundete Nachbarland – das so kompliziert wirkende und enge Neutralitätshindernis aus dem Weg.

Nun deckt die Schweiz die deutsche Regierung (vordergründig?) mit einer geharnischten, offiziellen Protestnote ein. Vor einem allfälligen, künftigen Lieferboykott schreckt sie allerdings zurück, weil das für die Schweizer Industrie ein veritables Eigentor werden könnte. Plötzlich kann die Schweiz – trotz der demons­trierten Entrüstung – dennoch aufatmen, weil ihr (oh, welches Glück!) die Neutralitätsverletzung auf wundersame Weise erspart bleibt.

Offiziell hat jetzt eindeutig Deutschland den schwarzen Peter. Ja, es wäre letztlich doch noch ein durchaus gelungener Coup geworden. Sozusagen fast eine wundersame Win-win-Lösung! Aber eben – nur wäre!

Niklaus Rohrer, Luzern

Warum begann letztes Jahr der Krieg zwischen Russland und die Ukraine? Ein Krieg entsteht nicht einfach so von heute auf morgen. Für diesen Krieg gibt es mehrere Ursachen, vor allem aber die Osterweiterung der Nato und die Angst Russlands vor der Präsenz der Nato-Truppen an ihren Grenzen, unweit also von Moskau.

Über diese Ursachen diskutieren die Medien wenig bis gar nicht, aber man muss über sie diskutieren und versuchen, Lösungen zu finden, um diesen Krieg zu beenden und Menschenleben zu retten. Und warum versorgen die USA die Ukraine nonstop mit Waffen? Sicher nicht wegen der schönen Augen der Ukrainer. Es gibt bestimmt Gründe für die Milliardenhilfe aus den USA und Europa. Dieser Krieg wird lange dauern, viel Zerstörung und Tod verursachen, bis man an einem Tisch sitzt und Verhandlungen beginnt. Jeder Krieg wird am Verhandlungstisch beendet.

Auf der anderen Seite ist die Gefahr eines nuklearen Kriegs nicht ausgeschlossen. Will Europa, dass es so weitergeht? Ich glaube nicht. Russland will diesen Krieg nicht verlieren und die USA lässt Russland nicht gewinnen, die Eskalation ist also vorprogrammiert. Es bleiben für alle nur die Verhandlungen. Die Schweiz mit ihrer humanitären Tradition, ihrer Neutralität und ihrem Verhandlungsgeschick hat immer noch die Möglichkeit, eine Frieden stiftende Rolle zu übernehmen. Ihre Glaubhaftigkeit ist intakt, auch wenn sie die EU-Sanktionen gegen Russland übernommen hat. Warum startet die Swiss Peace, eine Organisation im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten, nicht eine Friedensinitiative, um diesen Krieg zu stoppen und über einen Waffenstillstand zu verhandeln?

Ahmed M. El Ashker, Grosswangen

Wenn wir wieder eine schlagkräftige Verteidigungsarmee aufbauen wollen (und das müssen wir), brauchen wir unsere Panzer selber. Damit können wir drei Panzerbrigaden ausrüsten, was unbedingt erforderlich ist. Bundesrätin Viola Amherd und Thomas Süssli, Chef der Armee, zeigen leider Anzeichen von Schwäche, sie, die eigentlich die Verantwortung für unsere Armee tragen. Auch neutralitätspolitisch kommt es überhaupt nicht infrage, diese Panzer ans Ausland zu liefern. Krieg ist furchtbar, schlussendlich immer ein Kampf um Häuser. Nur eine starke, glaubwürdige Armee kann uns davor bewahren. Dissuasion ist immer noch die günstigste Versicherung, also Abschreckung mit Abhaltewirkung.

Gotthard Kaufmann, Major aD, Sursee