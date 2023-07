Leserbrief Noten – ein notwendiges Übel «Schulnoten-Abschaffung hilft nicht gegen Mängel in der Bildung», Ausgabe vom 11. Juli

Schulnoten sind auf den ersten Blick ein Übel. Denn je nach Lehrperson können die Noten von Schülerinnen und Schülern variieren. Zudem wird innerhalb der Klasse sofort die eigene Leistung mit denjenigen von anderen verglichen, was insbesondere die schlecht abschneidenden Lernenden demotiviert. Nichtsdestotrotz braucht es für das Zeugnis eine Möglichkeit, die Leistungen auszuweisen.

Die Noten sind also einfach ein notwendiges Übel, da es an simplen und aussagekräftigen Alternativen mangelt. Statt die Noten gleich abzuschaffen, sollten vielmehr die Lehrpersonen sensibilisiert werden, flexibel mit der Notengebung umzugehen. Die mündlichen Leistungen im Unterricht und das Potenzial der Schülerinnen und Schüler sollten unbedingt ebenfalls mit einbezogen werden. So ergibt sich eine umfassendere und damit deutlich fairere Note.

Zudem werden im Zeugnis auch das Sozial- und Lernverhalten beurteilt. Dies sind vielleicht sogar noch wichtigere Hinweise zur Leistung, welche oftmals vergessen werden. Anzustreben wäre allenfalls eine obligatorische Rückmeldung der Kontaktlehrperson in eigenen Worten im Zeugnis, also sozusagen ein Referenzschreiben. Auch vorteilhaft wäre eine Vereinheitlichung der Zeugnisse zwischen den Kantonen.

Dass Arbeitsgruppen in «Einzelaktionen» solche politisch-pädagogische Experimente wagen, ist gefährlich und kann der Attraktivität des Lehrerberufs (weiter) schaden. Reformen sollten nur dann ins Rollen gebracht werden, wenn sie auch von der Lehrerschaft getragen werden, was ich in diesem Fall bezweifle.

Lehrer wird man, um mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu können und ihnen möglichst viel fürs Leben mitgeben zu können. Mit den angedachten Plänen besteht einmal mehr die Gefahr, den administrativen Aufwand für die Lehrerschaft unnötig zu erhöhen. Das Kerngeschäft, eben die Arbeit mit den Kindern, wird damit weiter vernachlässigt.

Timon Lorenz, Sekundarlehrer, Schlierbach