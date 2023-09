Leserbrief Nur zu Wahlzeiten über Teilhabe zu reden, reicht nicht – es braucht Rezepte für die Zukunft «Gefahren für die Musterdemokratie», Ausgabe vom 14. September

Der Autor sorgt sich um die politische Teilhabe in unserem Land und wünscht sich eine Revitalisierungskur für die Demokratie. Wie recht er hat! Aber nur zu Wahlzeiten darüber reden, reicht nicht! Ich bin überzeugt, dass sich die Menschen vermehrt für unsere Demokratie interessieren, wenn ihnen die Politik wieder lohnende Zukunftsbilder vermittelt. Also Chancen und Perspektiven statt Angstmacherei! Die Politik verharrt lieber im Gestern und scheut sich, über den Tellerrand des heutigen Tages hinauszublicken. Der grosse blinde Fleck der Politik ist deshalb die Zukunft! Dabei überboten sich die Parteien bis zur Jahrtausendwende mit Zukunftsvisionen. Die Erneuerung des Parlaments ist eine gute Gelegenheit, um über die grossen Fragen der Zukunft in aller Gründlichkeit nachzudenken und sich zu überlegen, wer die Demokratie hochhält und das Land auf allen Ebenen auch tatsächlich voranbringen will.

Joachim Cerny, Sursee, Nationalratskandidat FDP; Sozial-Liberal