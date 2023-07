Leserbrief Sind wir Menschen charakterlos oder ignorant? Zum Leserbrief «Die Würde der Menschen und der Schweine», Ausgabe vom 19. Juli

Es ist würdelos, was Menschen den Tieren an Leid zufügen. Schweine in Mastställen leiden von Geburt an bis zu ihrem Tod; ihr ganzes Leben besteht aus Leiden. Margarete Künzli und Peter Dobler machen in ihrem Leserbrief darauf aufmerksam. Sie schreiben von der Würde, welche jedem Lebewesen zustehen sollte, aber bei Tieren völlig vergessen geht. Es ist ein wahres Elend, was Menschen den «Nutztieren» antun, und dies ist darüber hinaus gesetzlich erlaubt (Schweizer Tierschutzgesetz; Art. 3, Begriffe), in welchem die Tiere dem menschlichen Nutzen untergeordnet werden. Die Würde des Tieres muss geachtet werden, ausser, «wenn eine Belastung des Tieres nicht durch überwiegende Interessen gerechtfertigt werden kann».

Damit sind die Interessen der Industrie, der Bauern und der Karnivoren gemeint. Das Schweizer Tierschutzgesetz ist dieser Bezeichnung «Tierschutzgesetz» unwürdig!

Wir Menschen sind würdelos, wenn wir Fleisch konsumieren. Unser Gaumen ist uns wichtiger als das Leben eines Tieres, welches leidet und empfindet wie wir. Erstaunlich, wenn Menschen sich über die Sklaverei empören, aber in aller Ruhe den Braten oder die Wurst verschlingen. Sind solche Menschen hartherzig oder ignorant?

Helen Reinhard, Luzern