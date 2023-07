Leserbrief Vor hundert Jahren gab es keine Feuerwerke «Die Gegner von Feuerwerken zünden Nebelpetarden», Ausgabe vom 29. Juli

Die Denkweise von Patrik Müller im Meinungsartikel erscheint mir etwas allzu einfach. Immerhin akzeptiert Herr Müller als einziges Argument gegen Feuerwerke den Tierschutz. Es bestehen aber auch noch viele andere Unannehmlichkeiten und Belastungen für uns Menschen und die Umwelt, die ich wohl nicht alle aufzuzählen brauche.

Ich frage mich, ob Herr Müller die Zeichen der Zeit betreffend Umweltverträglichkeiten und Klimaschutz noch nicht erkannt hat oder erkennen will? Der Vergleich vom Anfliegen glühender Ferieninseln zum Feuerwerk zu Hause betr. Klimaargument hinkt nun wirklich arg hinter der Sachlichkeit her.

Es geht nicht nur um die grossen Feuerwerke von Seenachtsfesten, Züri-Fäscht, Badenfahrt, usw., sondern vielmehr um die vielen kleineren, privaten Geburtstagsfeiern und anderen Partys . Glauben wohl einige Mitbürgerinnen und Mitbürger mit ihrem protzigen Getue von Feuerwerk abknallen, die Nachbarschaft erfreuen zu müssen? Störend sind vor allem auch die bereits tagelang vor und nach dem 1. August oder Silvester stattfindenden Knallereien.

Zur Frage traditionell oder zeitgemäss: vor hundert Jahren gab es keine Feuerwerke, Bierausschank jedoch schon. Zum Glück gibt es aber immer noch die sinnvollen Höhenfeuer auf unsern Bergen. Falls mal keine Feuerwerke mehr gestattet würden, empfehle ich allen, die die Bouquets am Himmel vermissen, sich an den schönen Blumen in Gärten, auf Feldern und Alpwiesen zu erfreuen.

Anstelle der Detonationen der Knallkörper kann man beispielsweise die Naturgewalten bei Blitz und Donner am Himmel verfolgen oder sich in der Nähe von einem tosenden Wasserfall in den Bergen besprühen lassen. Dies alles fast klimaneutral und gratis zu haben in unserer schönen Schweiz.

Pius Vogel, Dagmersellen