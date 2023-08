Leserbriefe Was gilt unsere Religion in der Schweiz noch? – enden wir bald einmal in Dekadenz? «Das Kreuz auf dem Bundeshaus ist aus der Zeit gefallen» und «Wie Gott aus der Schweizer Politik verschwunden ist», Ausgabe vom 29. Juli

Auf dem Bundeshaus prangt seit dessen Bestehen das gleichschenklige Schweizerkreuz auf der Bundeshauskuppel als schon jahrhundertealtes nationales Symbol. Gleichschenklige Kreuze sind schon aus der Steinzeit als Kraftsymbole und Kultzeichen bekannt. Die Eidgenossen trugen diese Bezeichnung erstmals bei der Schlacht von Laupen 1339 auf ihrem Brustschutz, nicht als Christuszeichen sondern als Kennzeichnung der eigenen Truppen. Die gleichschenkligen Balken sind ein Zeichen der Verbundenheit, diese kann man ja als Verbundenheit zwischen den Eidgenossen aus allen vier Kulturgebieten oder auch zwischen den Menschen mit Gott interpretieren.

Warum soll nun das Schweizerkreuz aus der Zeit gefallen sein? Was wäre denn die Alternative? Müssten dann die ganzen eidgenössischen Hoheitszeichen geändert werden? Würden wohl die Amerikaner ihre Sterne und die Muslime Halbmond aus dem Banner streichen? Wenn Konfessionen und Landeskirchen heute weniger im Zentrum des täglichen Handelns der Schweizer vorhanden sind, dann heisst das noch lange nicht, dass unser Volk keine spirituelle Verbindung mit Gott mehr hätte oder sucht.

Ich komme nicht um das Gefühl herum, dass die Journalisten möglichst alles, was traditionell eidgenössisch und schweizerisch ist in Frage stellen oder negieren wollen. Solche Ideen können ja nur Menschen in den Sinn kommen, welche ihren geistigen Horizont nur noch auf den Teller des Materialismus beschränken und keine Affinität zu geistigen und spirituellen Dimensionen mehr ausserhalb ihres Tellerrandes wahrnehmen können. Ich empfinde es als eine Schande, wenn wir Schweizer selber unser Land nicht nur selbstkritisch, sondern noch schlechter darstellen als die verbreitete Wahrnehmung im Ausland ist. Das sind Wohlstandserscheinungen die dann bald einmal in Dekadenz enden können.

Robert Schmid, Rothenburg

Was gilt unsere Religion in der Schweiz noch? Leider immer weniger. Jedes Jahr gibt es Tausende von Kirchenaustritten. Was bringt uns die Religion noch?, fragen sich viele Leute in der Schweiz. In unserer reichen Schweiz gibt es acht Millionen gut bis sehr gut verdienende Schweizerinnen und Schweizer, aber laut der Statistik eben auch 700000 Menschen unter der Armutsgrenze. Die einen Parteien meinen, man solle Religionssendungen im Radio abschaffen. Aber ich höre solche spirituellen Sendungen sehr gerne. Was bringen christliche Kirchen heute unter anderem noch? Jugendseelsorge, Unterstützung bei Sozialfällen, Beistand bei Todesfällen, finanzielle Unterstützung diverser Behindertenorganisationen etc. Also bleiben wir doch in den christlichen Kirchen. Unsere Eltern haben es uns vorgelebt. Und: Entfernen wir ja nie das vergoldete Kreuz auf dem ehrwürdigen Bundeshaus in Bern.

Hans Scherer, Rothenburg

Seit 175 Jahren hat die Schweiz eine Bundesverfassung. Benjamin Rosch und Patrik Müller analysieren die Entwicklung seit 1848 bis heute und kommen zum Schluss, dass Gott aus der Schweizer Politik verschwunden ist. Das Kreuz auf dem Bundeshaus sei aus der Zeit gefallen, meinen die Autoren. Das Kreuz weist jedoch auch darauf hin, dass viele unserer Gesetze aufgrund von christlichen Überzeugungen entstanden sind.

Das Kreuz soll also weiterhin auf unsere geistigen Wurzeln hinweisen. Es könnte sogar mit den Symbolen des Judentums und des Islam ergänzt werden. Dies als Hinweis, dass heute Menschen aller drei abrahamitischen Religionen in der Schweiz friedlich zusammenleben und sich gemeinsam für das Wohl unseres Landes einsetzen wollen und sollen. Es wäre ein mutiges Zeichen an die Welt, dass unser Land den Religionsfrieden garantiert. Vergessen wir nicht, dass weltweit 200 Millionen gläubige Christen verfolgt werden.

Hans-Ruedi Brunner, Luzern