Leserbrief Für Stans West sind mehr Varianten nötig Zur Abstimmung über die Entlastungsstrasse Stans West in Nidwalden am 27. November.

Die Verkehrssituation in Stans ist unbefriedigend. Und das trifft auch auf die Vorlage Stans West zu! Bei einem Projekt dieser Grösse und mit dieser Bedeutung braucht es unbedingt verschiedene Varianten. Man muss doch vergleichen und dann auswählen können! Ich frage mich: Ist es allein die Entlastung des Karliplatz-Kreisels oder ist die Massnahme in ein Gesamtkonzept von Verkehrs-, Gewerbe- und Wohnraumentwicklung im Raum Stans – Ennetmoos eingebettet?

Stans West, Entlastungsstrasse zwischen Rotzlochstrasse und Ennetmooserstrasse. Bild: Florian Pfister (Stans, 4. Oktober 2022)

Es braucht klare Zahlen, die den Nutzen sichtbar machen. Es gäbe eine Entlastungswirkung, wird gesagt. Doch wie gross ist diese? Wird das Problem nicht nur an eine andere Kreuzung verschoben? Die Befürworter nennen keine Zahlen – und das macht mich skeptisch. Ich stelle es mir so vor: Wie viele Autos befahren von Ennetmoos herkommend den Kreisel am Karliplatz? Wie viele davon würden dann voraussichtlich die Umfahrung nutzen? Hier braucht es klare Zahlen, die eine spürbare Entlastung aufzeigen.

Und schliesslich frage ich mich auch, ob es nicht Entlastungsmöglichkeiten ad hoc geben kann? Einbahnverkehr über die bestehende Strasse, Zulassung für Blaulichtfahrzeuge. Dann könnte man abschätzen, welche Wirkung die geforderte Variante haben kann.

Alle diese Überlegungen fehlen – und darum sage ich Nein zu Stans West.

Kurt Wittwer, Ennetmoos