Forum «Möglichst schnell» ist zu spät «Beim Klima siegt Gegenvorschlag». Ausgabe vom 27. Oktober.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Berichts «Die Grenzen des Wachstums», herausgegeben vom Club of Rome, lautete eine Aussage der Co-Präsidentin und Mitautorin Sandrine Dixson-Declève: «‹Die Grenzen des Wachstums› war ein Weckruf, aber wir haben die Schlummertaste gedrückt.» Die Ergebnisse dieses Nichthandelns sind hinlänglich bekannt.

Der Nidwaldner Landrat nahm den Gegenvorschlag zur Klima-Initiative an. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 26. Oktober 2022)

Am 26. Oktober hat die Nidwaldner Regierung nun diesen Schlummerknopf wieder gedrückt und gleichzeitig die Möglichkeit für eine Verlängerung miteingeplant.

Lobenswert ist die Einsicht von Landammann Joe Christen, dass in Bezug auf den Klimawandel Handlungsbedarf bestehe. Auch die Tatsache, dass möglichst schnell Massnahmen ergriffen werden sollen, wurde erkannt. Leider aber mit Betonung auf «möglichst», was sich angesichts der akuten Lage dann wohl leider als zu spät erweisen wird. Denn, wiewohl die meisten Voraussagen des erwähnten Berichts so tatsächlich eingetroffen sind, dürfte die Aussage der Ökonomin Gaya Harrington wohl auch stimmen, dass der Kollaps um das Jahr 2040 eintreten dürfte. Und das sind keine traumtänzerischen Tatsachen.

Heinz Honauer, Kassier WWF Unterwalden, Grafenort