Forum Umfahrungsstrasse Stans-West kann eine neue Verkehrsdrehscheibe am Knoten Stans-Nord initiieren Zur Abstimmung über die Entlastungsstrasse Stans-West in Nidwalden am 27. November

Stans West, Entlastungsstrasse zwischen Rotzlochstrasse und Ennetmooserstrasse. Abstimmung vom 27. November 2022. Bild: Florian Pfister (Stans, 4. Oktober 2022)

Einige erinnern sich 1964 an die Erschliessung von Nidwalden über die neue Achereggbrücke in Stansstad mit Bahn, Kantonsstrasse und Autobahn. 1980 bringt der neue Seelisbergtunnel für Nidwalden eine durchgängige automobile Erschliessung Nord-Süd. Dann werden in Nidwalden für 40 Jahre keine weiteren bedeutenden Strassen mehr gebaut. Gleichzeitig sind Bevölkerung und Mobilitätsansprüche jedoch massiv gewachsen. Nun kommt ein weiteres verbindendes Strassenstück von gerade mal einem Kilometer Länge hinzu, die Umfahrung Stans-West, ein erstes Stück im weiteren Puzzle einer modernen integrativen Verkehrsentwicklung in Stans und Nidwalden, ganz so, wie es das neue Gesamtverkehrskonzept Nidwalden im Kontext von Siedlung, Erschliessung und Mobilität vorsieht und prägt.

Aufgrund der heutigen Verkehrszahlen mag zwar die Umfahrungstrasse aktuell 2022 rein rechnerisch noch eine bescheidene Entlastung bewirken. Jedoch mit den nötigen flankierenden Massnahmen gemäss Gesamtverkehrskonzept Nidwalden verstärkt sich die Wirkung zum selben Zeitpunkt der Eröffnung der Umfahrungsstrasse 2026 sofort. Eine Einführung etwa von Tempo 30 im Stanser Dorf erfordert dabei wenig weitere Infrastruktur und Geldmittel. Bauliche Massnahmen können Kanton und Gemeinden nach und nach umsetzen, um die Wirkung schrittweise und klug zu optimieren.

Langfristig kann die Umfahrungsstrasse Stans-West eine neue Verkehrsdrehscheibe am Knoten Stans-Nord initiieren und weiterbilden und somit die jetzt schon überlastete Verkehrsdrehscheibe im Zentrum Stans-Bahnhof sukzessive entlasten. Mit einer zukünftigen Zentralbahn-Haltestelle Bitzi können so Auto und Velo mit Bahn, Bus, Taxi multimodal verbunden werden. Somit ist die Umfahrungsstrasse Stans-West verkehrspolitisch ein Kick-off und die Chance für eine neue integrierte Mobilität in Stans und Nidwalden.

Ohne die Umfahrungsstrasse Stans-West wird es in Abstimmung zum Kanton und Gesamtverkehrskonzept in naher Zeit auch keine grossen Verkehrsmassnahmen im Dorf Stans geben. Deshalb stimmen wir jetzt Ja für die Umfahrung Stans-West und nicht schon wieder mit allem Trotz und Frust verschieben.

Conrad Wagner, alt Landrat Grüne, Stans