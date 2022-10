Forum «Wo verstecken sich die Visionäre?» Zum Projekt «Stans West»

Kaum zum Glauben! Einmal mehr schaut unsere Regierung für die Tieflegung des Bahnhofs in Stans weg. Sie lässt also den Hauptort Stans in Bezug auf «Isolation» zu Ungunsten der Ladenbesitzer «fallen». Weiter das Stocken des Autoverkehrs im Dorfkern durch andauerndes Schliessen der Barrieren zu fördern, indem der künftige Viertelstunden-Fahrplan der Zentralbahn geplant werden soll. Ich befahre mit der Zentralbahn seit einem Jahr sehr viel die Strecke Stans-Luzern. Was soll das Pochen auf Doppelspurtunnel in Hergiswil? Es funktioniert doch bestens mit der jetzigen Situation Betreff öffentlichem Verkehrsnetz.

Wo verstecken sich die Visionäre für die Tieflegung des Bahnhof Stans, war die Idee von Gottlieb Scheuber vor 60 Jahren der letzte Impuls? Und was ist los mit dem Gemeinderat Stans? Dieser schaut dem Unbehagen eines favorisierten Doppelspurtunnels in Hergiswil mit Stillschweigen zu. Hat Frau Baudirektorin Therese Rotzer ihre Vision im Regierungsprogramm, die Tieflegung des Bahnhof Stans, bereits vergessen? Damit ländliche Regionen wie Nidwalden von einem Ausbau profitieren können, müsste insbesondere Stans mit einbezogen werden. Es reicht nicht, nur einen Doppelspurtunnel zwischen Dorf und Matt in Hergiswil zu realisieren.

Meinrad Grüniger, Ennetbürgen