Leserbrief «Ich warte, bis es eine bessere und nachhaltigere Alternative gibt» Zur Abstimmung vom 27. November über Stans-West

Bei der Umfahrung Stans-West würde eine Entlastungsstrasse zwischen Rotzlochstrasse und Ennetmooserstrasse entstehen. Bild: Florian Pfister (Stans, 4. Oktober 2022)

«Der gemäss Regierungsratsbeschluss RRB Nr. 636 vom 1. September 2015 prognostizierte Umlagerungseffekt von 30 Prozent kann somit gemäss den neuesten Verkehrsmodelldaten nicht erreicht werden.» Das ist ein Zitat aus dem technischen Bericht vom 16. Mai 2018. In diesem Beschluss von 2015 empfiehlt die Regierung dem Landrat, die Linienführung Müller Martini nicht weiterzuverfolgen. Knapp vier Jahre später empfiehlt das nahezu gleiche Regierungsgremium dem Landrat, das Vorprojekt abzulehnen und dieses nicht zu einem abstimmungsreifen Objektkredit auszuarbeiten.

Der Regierungsrat hatte guten Grund, dies zu tun. Statt der erhofften minimalen Entlastungswirkung von 30 Prozent, entnimmt man dem eingangs erwähnten technischen Bericht eine durchschnittliche Entlastungswirkung von lediglich 13 Prozent und da ist die unterirdisch tiefe Entlastung von 4 Prozent auf Höhe Gemeindehaus nicht mitberücksichtigt.

Auf der Umfahrungsstrasse selbst werden laut Prognosen 2040 nur 3000 Autos täglich verkehren. Das ist in etwa gleich viel wie auf der Hauptstrasse in Emmetten. Heute empfiehlt der immer noch fast identische Regierungsrat dem Stimmbürger, Stans-West anzunehmen. Ein Projekt notabene, das in diesen zwei Jahren nicht besser, sondern um satte 4,4 Millionen teurer wurde. Dass sich genau diese Regierungsvertreter (zumindest fünf von sieben) aktiv in den Abstimmungskampf einmischen, wirkt, gelinde ausgedrückt, unglaubwürdig. Shakespeare würde hier wohl sagen: Da ist etwas faul im Staate Nidwalden …

Was ist die Alternative? Die Bestvariante! Die gibt’s und wurde als solche auch ausgelobt, nur leider vom Landrat 2016 verworfen, weil man, politisch durchgezwängt, keinen Variantenvergleich wollte. Weil die Bestvariante mit sagenhaften zwei- bis dreimal mal höheren Entlastungszahlen aufwartet. Weil auf der Bestvariante-Strasse dereinst 6500 Autos täglich verkehren. Weil die Bestvariante die Siedlung Stans im Westen massvoll erweitert und das Dorf raumplanerisch miteinbezieht. Und weil der Bund dies auch so sieht, würde er die Bestvariante mit 30 bis 40 Prozent Unterstützungsgelder belohnen!

Einzig, was wir nicht wissen, da der Landrat den Variantenvergleich nicht zu Ende führen wollte, wie teuer diese Bestvariante wäre. Von den Befürwortern werden 15 Millionen Mehrkosten allein für die notwendige Unterführung in ihrer Werbebotschaft kolportiert. 18,8 plus 15 Millionen ergäben dann 33,8 Millionen?!

Der Umstand, dass bewusst kein Variantenvergleich gewollt war und jetzt bei der Abstimmung mit Fantasiezahlen ohne Quellenangaben hofiert wird, irritiert mich. Gerade jetzt, in Zeiten von Versorgungsknappheit, drohenden Energieengpässen und den Klimakapriolen werden wir täglich aufgefordert, effizienter, ressourcenschonender und nachhaltiger zu leben. Unsere Gebäudehüllen, unsere Autos, unsere Elektrogeräte und unsere Heizsysteme haben farbige Etiketten, worauf wir sehen können, wie effizient der Gebrauchsgegenstand ist.

Stans-West ist weder effizient noch ressourcenschonend und erst recht nicht günstig. Würden Sie einen solchen Gebrauchsgegenstand kaufen, falls es ihn wegen der tiefroten Energieetikette im Handel überhaupt noch geben würde? Ich warte bis es eine bessere und nachhaltigere Alternative gibt und lege den Artikel mit einem überzeugten «Nein, so nicht» in das Regal zurück.

Daniel Niederberger, Landrat SP, Stans