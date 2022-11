Nidwalden Stans West: Ein hakenschlagender Hase Leser Andreas Lauterburg schreibt über die Abstimmung zu Stans West.

Die geplante Strassenführung «Müller-Martini» kommt mir vor, wie ein hakenschlagender Hase, der dadurch seinem Verfolger entkommen will. Sie ist dreimal so lang wie die nahe liegenden Varianten «Netzergänzung» und «Bitzi». Die unmögliche Routenführung «Müller-Martini» entlastet niemanden, belastet aber die Kantonsfinanzen und verschleudert viel von unserem knappen Boden in Nidwalden. Darum: ein Nein zur Umfahrung Stans West aus verkehrstechnischer Vernunft, aus finanzieller Besonnenheit und aus Sparsamkeit im Landverbrauch.

Andreas Lauterburg, Unternehmer, Kehrsiten