Forum «Kampf» gegen Denkmalschutz – ist das Referendum die richtige Methode? «Fachexperten zeigen neue Nuancen auf», Ausgabe vom 3. September

Der jetzige Zustand des denkmalgeschützten Psychiatriegebäudes ist den Patientinnen und Patienten und dem Personal der Psychiatrie am Standort Sarnen nicht länger zuzumuten. Man möchte die Psychiatrie aber sicher in Obwalden behalten. Die Kosten, sowohl für das nun unmittelbar umsetzbare Renovationsprojekt wie auch für einen von den Referendumsführern alternativ vorgeschlagenen Ersatzbau nach Entlassung aus dem Denkmalschutz, sind hoch. So weit besteht Einigkeit.

Das Psychiatriegebäude ist neben dem Denkmalschutz auch im Bundesinventar schützenswerter Ortsbilder (Isos) enthalten. Ein Ersatzneubau ist also aktuell ausgeschlossen. Viele private Eigentümer im Kanton wissen genau, was dies bedeutet und sicherlich sind nicht alle dieser Eigentümer immer nur glücklich mit ihrer Situation. Dass das Thema Denkmalschutz die «Volksseele» berührt, ist entsprechend nachvollziehbar. Die Referendumsführer wollen hier ansetzen und offenbar den Stellenwert des Denkmalschutzes neu einordnen. Aber ist dieses Projekt ein guter Anlass, diese Frage zu klären, und ist ein Referendum gegen den Objektkredit eine nachhaltige Massnahme?

Man sollte sich unabhängig von diesem Objektkredit mit der Neueinordnung von Denkmal- und Ortsbildschutz in die Gesamtinteressen und Prozesse befassen, denn das nächste Objekt in ähnlicher Situation wartet sicher schon, sei es von Privaten oder von der öffentlichen Hand.

Bei einer Ablehnung des Objektkredites würde die Psychiatrie Sarnen wohl mittelfristig das stationäre Angebot in den Kanton Luzern verlegen müssen. Ein Wegzug der stationären psychiatrischen Versorgung hätte wohl auch Anpassungen an der Leistungsvereinbarung zur Folge und mit grosser Wahrscheinlichkeit eine entsprechende Erhöhung der Kantonsbeiträge an die Luzerner Psychiatrie (Lups).

Es ist also letztlich in der jetzigen Situation wohl die bessere Lösung, dem Objektkredit für das sorgfältig geplante Renovationsprojekt, das die Bedürfnisse der Lups innert kurzer Zeit sehr gut abdecken wird, aus Vernunft zuzustimmen und sich getrennt davon und dafür grundsätzlich dem Thema Denkmalschutz zu widmen.

Gregor Jaggi, CVP/Mitte-Kantonsrat, Sarnen