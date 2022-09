Forum Öffentliche Hand soll beim Stromsparen mit gutem Beispiel voran Leserbeitrag zur Elektrizitätsmangellage in Obwalden.

In ganz Westeuropa schürt man Panik wegen dem drohenden Elektrizität- und Gasmangel. Ich kann nur für Obwalden schreiben, was sich sicher auch auf andere Kantone abwälzen lässt.

Wenn in allen Gemeinden, in Bahnhöfen und so weiter nur jede zweite (Strassen-)Lampe oder andere Leuchtkörper eingeschaltet wären, könnte man damit bestimmt eine beachtliche Menge Elektrizität sparen. Die Schoriederstrasse in Alpnach wäre ein gutes Beispiel dafür.

Die öffentliche Hand beziehungsweise die verantwortlichen Behörden könnten damit als gutes Beispiel vorangehen. Nicht immer nur davon sprechen und der Bevölkerung Vorschriften und mögliche Einschränkungen anzeigen.

Arnold Imfeld, Sarnen