Forum Psychiatrie Sarnen: Vergessen werden die Patientinnen und Patienten sowie die Mitarbeitenden «Fachexperten zeigen neue Nuancen auf», Ausgabe vom 3. September

Am 25. September stimmen die Obwaldnerinnen und Obwaldner über die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen ab. Der Kantonsrat hat im vergangenen März den Baukredit in der Höhe von 20,5 Millionen Franken erteilt und die zuständige Kommission hat sich in den letzten Jahren intensiv mit diesem Geschäft befasst, welches parteiübergreifend breite Unterstützung erhält. Trotzdem hat die SVP nun kurz vor der Zielgeraden das Referendum ergriffen und will statt der Sanierung einen Neubau erwirken, mit dem fadenscheinigen Argument, dass ein Neubau unter dem Strich günstiger käme. Dass jedoch ein Nein zur Sanierung grosse Risiken birgt, wird seitens des Referendumkomitees verschwiegen. Bei einem Nein wären für ein Neubauprojekt verschiedene zeitaufwendige Verfahren notwendig und schlussendlich stünde es in den Sternen, ob ein Neubau je realisiert werden könnte. Der Kanton hat sich jedoch gegenüber dem Vertragspartner, der Luzerner Psychiatrie, verpflichtet, das Gebäude zeitnah zu sanieren. Bei einem Nein könnte sich die Luzerner Psychiatrie somit vom Standort Sarnen verabschieden, was wiederum Auswirkungen auf die Zukunft und Zusammenarbeit im Bereich der medizinischen Versorgung im Akutbereich haben könnte. Im Gegenzug liegt das Projekt «Sanierung und Erweiterung» baureif vor und kann nun rasch bis Mitte 2025 realisiert werden.

Doch das aus meiner Sicht Wichtigste geht bei den Diskussionen rund um die Sanierung vergessen. Es geht hier um Menschen. Zum einen um die Patientinnen und Patienten, welche auch in Zukunft gerne im Kanton betreut werden möchten und zum andern um die Mitarbeitenden, welche sich tagtäglich zum Wohle unserer Gesundheit einsetzen.

Deshalb sage ich am 25. September Ja zur Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie. Denn wer Ja sagt, sagt auch Ja zur Sicherung der gesundheitlichen Grundversorgung im Kanton.

Ramon Gassmann, Co-Präsident glp Obwalden, Sarnen