Forum Psychiatriegebäude – ein nachhaltiges Projekt für Obwalden Zur Abstimmung am 25. September über den Baukredit von 20,5 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen.

Das Projekt Sanierung und Erweiterung des Psychiatriegebäudes ist eine gelungene Lösung. An einem idealen Standort unmittelbar neben dem Kantonsspital Obwalden kann ein historisches Gebäude denkmalschutzgerecht saniert und in der Umgebung bedeutender historischer Gebäude erhalten werden. Gleichzeitig genügt es den Anforderungen an einen modernden Psychiatriebetrieb.

Die Luzerner Psychiatrie (Lups) als künftige langjährige Mieterin hat das Projekt mitentwickelt. Nicht nur die Architekten waren gefordert, bis das heutige, sehr überzeugende Projekt entstanden ist. Auch für die Ingenieure waren Brandschutz und Statik anspruchsvoll. Sie haben ein überzeugendes Tragwerkskonzept entwickelt, das Anpassungen bei künftig veränderten Ansprüchen in der Nutzung erlaubt. Wie oft bei Sanierungsprojekten kamen bei der Planung immer wieder Dinge zum Vorschein, die die Kosten in die Höhe trieben.

Dank aufwendiger Untersuchungen ist das Gebäude nun bis ins Detail bekannt und die erforderlichen Massnahmen und Kosten konnten mit grosser Zuverlässigkeit ermittelt werden. Es ist ein Projekt entstanden, das einem Neubau in nichts mehr nachsteht. Darum stimme ich Ja zum Objektkredit für die Sanierung und Erweiterung des Psychiatriegebäudes in Sarnen.

Luzia Kathriner, Sarnen