Forum Unschöne Muster bei Bauprojekten Wäli Kammermann zum Artikel «Hochwasserschutz: Sicherheit hat ihren Preis», Ausgabe vom 28. Oktober 2022.

Der sich im Bau befindliche Hochwasserstollen Sarneraatal wird 64 Millionen teurer als erwartet. Die Begründung wird gleich mitgeliefert (die böse Geologie) und die Finanzierung bereits über die Zwecksteuer gesichert. Die Obwaldner Steuerzahler halten nun ihren Geldsack hin. Aber für was genau? Für eine unglückliche Fügung des Schicksals? Für das Versagen geologischer Gutachter, welche scheinbar nicht in der Lage waren, die geologischen Herausforderungen zu erkennen? Oder für politische Institutionen, welche das Projekt so lange schöngerechnet haben, bis es einen Urnengang übersteht?

Die Frage muss sich jeder selbst beantworten. Auffällig ist jedoch schon, dass man bei öffentlichen Bauprojekten unschöne Muster erkennt: Man erinnere sich an den Zentralbahntunnel Richtung Engelberg ... Fortsetzung folgt.

Wäli Kammermann, Dallenwil