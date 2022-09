Forum Verschleudern wir keine Steuergelder, halten wir an der Strategie fest Leserbeitrag zum Objektkredit für die Sanierung und Erweiterung des Psychiatriegebäudes in Sarnen.

Die SVP will mit ihrem Referendum, dass am 25. September das Volk über einen Objektkredit für die Sanierung und Erweiterung des Psychiatriegebäudes entscheidet. Am 8. September 2016 hat der Kantonsrat der Zusammenarbeitsvereinbarung über die institutionelle psychiatrische Versorgung in Sarnen zugestimmt. In der Botschaft zu diesem Beschluss steht: «Die Sanierung beziehungsweise der Umbau des bestehenden Gebäudes stellt eine echte Alternative zu einem Neubau dar.»

Im Wissen um diese Vorgeschichte stellte der Kantonsrat am 25. Mai 2018 das Gebäude mit 52 Stimmen ohne Gegenstimme unter Schutz. Am 24. Oktober 2019 nahm er mit 46 Stimmen bei einer Enthaltung vom Bericht zum Psychiatriestandort mit Sanierung und Übergangslösung in der Unterkunft Freiteil Kenntnis. Am 28. Januar 2021 hat der Kantonsrat mit 53 zu 0 Stimmen einem Planungskredit für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen zugestimmt. 1,5 Millionen Franken hat diese Planung inzwischen gekostet und in der Unterkunft Freiteil sind 1,4 Millionen Franken verbaut worden, um dort der Psychiatrie einen provisorischen Betrieb zu ermöglichen.

Glauben wir der SVP-Behauptung nicht, dass ein Neubau kostengünstiger erstellt werden könnte, denn die bereits investierten Kosten und ein Abbruch des bestehenden Gebäudes müssen bei einem solchen Entscheid dem Neubau aufgerechnet werden, was rund 4 Millionen Franken betragen dürfte.

Mit der Sanierung und dem Umbau ist ein sehr gutes Projekt entstanden, das den Anliegen der Denkmalpflege gerecht wird und einen modernen Psychiatriebetrieb an idealer Lage erlaubt. Gehen wir den schon vor vielen Jahren eingeschlagenen Weg, der in der Vergangenheit auch von der SVP voll unterstützt worden ist, konsequent zu Ende.

Mit einem überzeugenden Ja zum Objektkredit für die Sanierung und Erweiterung des Psychiatriegebäudes stärken wir auch unseren Spitalstandort Sarnen.

Marcel Jöri, Kantonsrat und Fraktionspräsident CVP/GLP Mitte