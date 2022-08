Forum «Gigantismus hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun» Ein Leserinnenbrief zum Marina-Projekt Isleten von Samih Sawiris

Samih Sawiris erkennt die Naturschönheiten hier in Uri, aber in diesem Marina-Projekt sterben die Erhabenheit, die Stille und das Charisma der Isleten, die wie ein kleiner Fussabdruck des Rütli am Urnersee ruht. Dieses Mammutprojekt ist in einer so krisengeschüttelten Welt inakzeptabel geworden. Gigantismus zerstört die Grundlagen zukünftiger Generationen und hat mit Nachhaltigkeit gar nichts mehr zu tun. Ein wirklich neues Denken ist gefragt, um Mensch und Umwelt gerecht zu werden.

Unsere Urväter haben uns unter Einsatz ihres Lebens ein Land hinterlassen, das schöner nicht sein könnte. Leider wird dieses Land heute oft leichtsinnig und häppchenweise an die Allerreichsten aus der ganzen Welt verkauft. Ich finde es sehr problematisch, wenn heute ein so beliebtes und mystisch schönes Gelände wie die Isleten über die Köpfe der Urner hinweg verkauft wird. Sawiris will zwar das Gelände der Isleten entgiften, aber die geplante Marina hat auch mit Zerstörung zu tun. Kostbare Erde soll für Gebäude und Parkplätze zubetoniert respektive ein Teil für Schiffe unter Wasser gesetzt werden, und das neben einem wunderschönen See. Ist das nicht verrückt?

Abgesehen von den riesigen Ressourcen, die dabei verbraucht und verschwendet werden, wird vermehrt viel Müll produziert – und das alles für noch mehr Wohlstand und unnötigen Luxus, selbstverständlich kaschiert unter dem schmeichelhaften Begriff der Nachhaltigkeit. Wie wäre es, wenn wir das Modewort «nachhaltig» mal in Verbindung bringen würden mit Begriffen wie Biodiversität, gesundes Klima, Stressabbau in urwüchsiger Natur, Wohlfühloase für Alt und Jung und kreativer Spielplatz für Kinder?

Die Isleten bleibt in ihrer Einmaligkeit unbezahlbar und darf nicht kurzfristigen ökonomischen Interessen geopfert werden. Sie muss als Kleinod in Urner Hand bleiben. Eine Sanierung des toxischen Geländes und eine darauffolgende sanfte Gestaltung zum Wohl aller Lebewesen wären wünschenswert. Ja, ich wünschte mir Menschen, die mit Bienenqualitäten – also ohne Zerstörung und uneigennützig – und mit Kopf, Herz und Hand (Pestalozzi) eine Isleten gestalten, die so lebendig, ursprünglich schön und bunt wird wie das Universum.

In grosser Dankbarkeit an die Mutter Erde und an all jene Menschen, die sich für unsere Umwelt einsetzen.

Rosmarie Bissig, Seedorf