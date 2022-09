Forum Zurück auf Feld eins Zum Artikel «Andermatter Siedlungsleitbild sorgt für kritische Voten» vom 20. August.

Mitte August hat die Infoveranstaltung der Gemeinde Andermatt über das zukünftige Siedlungsleitbild stattgefunden, was einige Wellen aufgeworfen hat. Ein Siedlungsleitbild ist ein gutes Instrument, um festzulegen, wie sich eine Gemeinde im Siedlungsbereich weiterentwickeln will. Die Entwicklung eines solchen Leitbildes ist eine hochkomplexe Sache, und es ist unbedingt erforderlich, Fachleute und Betroffene miteinzubeziehen und mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Wie wir aber erfahren mussten, wurden die Betroffenen weder vorinformiert noch eingeladen, um ihre Ideen einzubringen. Sie wurden vor vollendete Tatsachen gestellt.

Dass Andermatt zu wenig Wohnungen hat, vor allem günstigen Wohnraum für junge Einheimische, die hier oben bleiben wollen, das ist seit Jahren bekannt. Man setzt nun auf Bau von günstigem Wohnraum, zum Beispiel durch Gründung von Genossenschaften, sozialen Wohnungsbau, verdichtetes Bauen und Bebauung eingezonter Grundstücke. Aufgrund der heutigen Wirtschaftslage und der aktuellen Rohstoffpreise ist das Bauen sehr teuer geworden, und es ist unrealistisch zu denken, Wohnungen zu erstellen, die für eine Familie unter einer Monatsmiete von 1800 Franken liegen. Auch liegt das Geld bei den Pensionskassen nicht mehr so locker in der Tasche, um den Wohnungsbau zu fördern oder zu finanzieren.

Wieso bezieht man nicht den ganzen Kanton in eine Planung mit ein? Einige Gemeinden haben mit Abwanderung zu kämpfen und wären froh um neue Steuerzahler, die im Andermatter Tourismus eine Arbeit haben. Es kann nicht sein, dass die Landwirtschaft für das Wohnungsproblem als Lösung herhalten muss, indem man Kulturland in späteres Bauland umzonen will.

Die Landwirtschaft gehört seit Jahrhunderten zum Landschaftsbild und ist ein wichtiges Kulturgut. Es ist schwer, im Berggebiet Landwirtschaft zu betreiben, denn die klimatischen und geografischen Gegebenheiten fordern alles von den Landwirten ab, die seit mehreren Generationen ihre Arbeit tun. Sie betreiben nicht nur Landwirtschaft, sondern auch Landschaftspflege. Sie mindern mit der Bewirtschaftung der Alpen und des steilen Geländes die Auswirkungen der Naturgefahren.

Man hat wohl vergessen, dass es auch die Landwirte waren, welche die Realisierung des Andermatter Tourismus in seiner heutigen Form überhaupt mit ermöglicht haben, als sie auf Land, das sie bewirtschaften, verzichteten. Stattdessen nimmt man ihnen die Möglichkeit, den seit Generationen bewirtschafteten Boden an die Nachkommen weiterzugeben und ihnen ein sicheres Einkommen zu garantieren.

Sollten wir ihnen nicht dankbar sein dafür, dass sie sich abmühen, für uns an einer intakten Landschaft in unserem schönen Tal aktiv mitzuarbeiten, was auch dem Tourismus zugutekommt? Hier gibt es nur eine Antwort an die Ersteller des Siedlungsleitbildes: Zurück auf Feld eins!

Yvonne Baumann, Andermatt