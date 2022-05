Leserbrief 50 Jahre Musikschule Unterägeri – weiter so «Spezielles Klang- und Lichterlebnis», Ausgabe vom 11. Mai

Eine Woche lang feierte die Musikschule Unterägeri ihr 50-jähriges Bestehen. Als Höhepunkt wurde am Samstagabend ein Galakonzert geboten, welches die höchsten Erwartungen übertraf. In pausenloser Reihenfolge lösten sich die zahlreichen Gesangs- und Instrumentalgruppen ab. Ohne Unterbruch wurde auf der Bühne und an ihrer Seite gesungen oder musiziert, ein faszinierendes Nonstop-Programm, kräftig unterstützt durch die engagierten Musiklehrerinnen und Musiklehrer. Es war eine organisatorische Meisterleistung, welche in der Uraufführung des Jubiläumssongs «Mit Musig durs Läbe» gipfelte, einer Komposition des Musikschulleiters Fredi Bucher, der auch das Konzept der Jubiläumsfeierlichkeiten entwickelt hatte.

An diesem Abend durfte er unter anderem persönlich begrüssen: Regierungsrat und Bildungsdirektor Stephan Schleiss, Gemeindepräsident Fridolin Bossard, alt Regierungs- und Ständerat und Gründer der Musikschule Unterägeri Andreas Iten, damals in der Funktion als Gemeinde- und Schulpräsident, Niklaus Keller, erster Leiter der Musikschule Unterägeri, und Richard Hafner, langjähriger Musikschulleiter und Schöpfer des Musikschulzentrums Haus Musica.

Man sah den mitwirkenden Schülern wie auch ihren Musiklehrerinnen und Musiklehrern die Freude und Begeisterung an. Ohne deren Unterstützung wäre der festliche Anlass niemals gelungen!

Das ist weitgehend das Verdienst von Fredi Bucher. Ihm gelingt es immer wieder, die Lehrerschaft zusammenzuschweissen und für eine gute Sache zu begeistern. Dieser gute Geist durchwehte förmlich die Ägerihalle! Macht weiter so!

Niklaus Keller, erster Leiter der Musikschule Unterägeri