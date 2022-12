Leserbrief Andersdenkende nicht ausstossen Gedanken zur Gesellschaft

Im Zusammenhang mit den Reichsbürgern wird oft kolportiert, dass die Ablehnung des Staates direkt zum Terrorismus führt. Dies mag bei der RAF gelten, aber schon bei der 68er-Bewegung trifft dies bei wenigen zu. Man kann auch aus nachvollziehbaren Gründen den Staat ablehnen und ihn als Grund allen Übels betrachten. Das Gleiche gilt für die moderne Diffamierung der Querdenker. Wer nicht willens ist, sich mit den jeweiligen Argumenten dieser Personen auseinanderzusetzen, verwirkt das Recht zur Pauschalkritik.

Natürlich ist die Nähe zu Verschwörungstheorien oft unverkennbar. Aber auch da lohnt es sich, genauer hinzuhören. Nicht selten haben sich die Argumente der «Verschwörer» als wahr erwiesen. Dies gilt nicht für alle. Viele Theorien sind antisemitisch, aber nicht alle, die dem Mainstream widersprechen, sind Antisemiten. Hätte man 1968 genauer zugehört, hätten vielleicht einige späteren RAF-Mitglieder rechtzeitig von ihrem toxischen Umfeld befreien können. Man hätte vielleicht ihre Radikalisierung verhindern können. Auch heute wird wieder nicht zugehört und man pocht auf alte Rezepte.

Ich persönlich finde unser raubtierkapitalistisches System und die Vergötterung von Rechtsnormen unmenschlich und falsch und lehne den Staat in der heutigen Form ab. Aber das heisst nicht, dass ich ihn mit Gewalt verändern möchte. Vielleicht sollten wir mit den Klima-Aktivisten der letzten Generation reden, bevor sie sich radikalisieren. Aber das Reden muss gegenseitig sein, es könnte ja auch sein, dass die anderen Recht haben und sich das Klima aus anderen Gründen ändert, als es die Klimajugend vorstellt. Als Erstes müssen wir jedoch lernen, dass Kritik am System erlaubt sein muss. Und dass «Bewegungen» zur Übertreibung neigen müssen, um sich Gehör zu verschaffen.

Die Suffragetten arbeiteten übrigens um 1900 für das Frauenwahlrecht mit ganz ähnlichen Werkzeugen, wie die letzte Generation. Dies gilt es auszuhalten. Grundübel unsrer Gesellschaft ist die Pauschalisierung und das Beharren auf seine eigene Meinung. Vergessen wir nicht, dass Gewalt, wie die Tötung von Benno Ohnesorg oder das Attentat auf Rudi Dutschke massive Auswirkungen hatten, lassen wir es nicht mehr so weit kommen und reden miteinander.

Wenn wir Andersdenkende ausstossen, zwingen wir sie, sich zu radikalisieren. Was die Konservativen vor 1968 waren, sind heute die linken «Identitäts-Fundamentalisten», die alles vereinheitlichen wollen, und eigentlich stockkonservatives Denken verbreiten, ein Denken, welches die 68er bekämpften und keine Diskussion zulässt. Soziologen, welche von der Romantisierung des Selbstdenkens reden, haben nicht begriffen, dass Politik und Wissenschaft immer nur ein irrtumsbelastetes Herantasten an die Wahrheit darstellen und bei diesem Herantasten sind wir auf die Selbstdenker angewiesen, um die Scheuklappen der Experten zu zerstören und so die Sicht zu erweitern.

Michel Ebinger, Rotkreuz