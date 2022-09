Leserbrief Arbeitsplätze gehen verloren Zur überarbeiteten Spitalliste im Kanton Zug

Die angekündigten Massnahmen im Zusammenhang mit der Spitalliste seitens des Regierungsrates ist sehr heikel. Der Regierungsrat als Vertreter des Kantons Zug ist gleichzeitig Besitzer des Kantonsspitals und ebenso die Aufsichtsbehörde in der Spitalplanung. Ist da die unabhängige Aufsicht, wie es der Regierungsrat haben sollte, wirklich gegeben?

Die Einwohnerzahlen steigen, die Notfallzahlen werden zunehmen, die Zusammenarbeit während Corona hat zwischen beiden Spitälern gut funktioniert – es klappt alles und das System ist auf dem richtigen Weg. Nun werden ohne Zwang Massnahmen ergriffen, welche es aktuell sicher nicht braucht.

Das «provisorische» Festhalten an der Geburtenabteilung in der Andreas-Klinik für zwei Jahre sorgt weder für Sicherheit bei den Angestellten noch bei der Ärzteschaft. Ein Abbau wird dann wahrscheinlich in zwei Jahren erfolgen – man hat einfach nicht den Mut, es sofort zu machen. Folgen? Die guten Leistungen in der Andreas-Klinik werden abgebaut, Arztpraxen in der ganzen Region Zug werden sich nach neuen Standorten umsehen müssen und als Folge daraus werden Arbeitsplätze umgesiedelt oder gehen verloren.

Der Regierungsrat ist in der Pflicht, nicht nur die Sichtweise der Gesundheitsdirektion zu berücksichtigen, sondern auch die Folgen für den Werkplatz des Kantons Zug, die Arztpraxen und deren Angestellten sowie die Auswirkungen auf möglich schlechtere Leistungen für die Zuger Bevölkerung.

Fazit: Wenn jemand einen Notfall hat, dann braucht er Hilfe, wenn Frauen Kinder gebären, dann wollen Sie die Wahlfreiheit,undwenn jemand krank oder verunfallt ist, dann muss er gesund gepflegt werden. Ob das dann das Kantonsspital Baar alleine machen will?

Kosten werden keine eingespart, dafür müsste Baar ausgebaut werden, ansonsten werden die Leistungen dort massiv unter Druck geraten – oder die Patienten gehen ausserkantonal, was wohl nicht im Sinne von uns sein kann.

Martin Keller, Cham