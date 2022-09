Leserbrief Atommüll auf den Mond schiessen? «Jetzt geht das Feilschen um die Abgeltung los», Ausgabe vom 13. September

Problem gelöst: Reaktorabfälle auf den Mond, dumm oder weitsichtig? Die Lösung gab es als Bild schon 1902.

Wir verschwenden Milliarden, um den Mond zu «erobern», verlochen ebenso viel in Probebohrungen, um etwas zu verlochen, was Tausende Jahre unser Leben beeinflussen wird.

Eine Schätzung von 2021 geht von Kosten des Tiefen(end?)lagers in der Höhe von 20 Milliarden Franken aus (nur für die Schweiz). Gemäss «Handelszeitung» kostet ein (bemannter) Hin- und Rückflug die Nasa 28 Milliarden Dollar. Man könnte jedoch wesentlich weniger Ausgaben haben, wenn ein Shuttle nur zum Abwerfen des atomaren Abfalls oder sogar Absturzes inklusive Abfall auf den Mond kommen könnte. Ob ein Einfachflug günstiger ist als eine wiederverwendbare Mondabfallrakete, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Es erscheint jedoch so oder so die günstigste Lösung zu sein, als den Abfall mit grossen Risiken auf der Erde zu verlochen.

Wenn man das mal durchrechnet, ist doch nur ein Schluss möglich: Atomabfall gehört nicht irgendwo ins Erdreich verbuddelt, sondern auf den Mond. Dort schadet er niemandem, ausser den paar grössenwahnsinnigen, vor Geld strotzenden Leuten, die sich in Zukunft ein anderes Hobby als Mondtourist suchen müssten, oder von ebenso grössenwahnsinnigen Überreichen wie Jeff Bezos et cetera um viel Geld erleichtert werden, um auf den Mond zu gelangen (PS: Es hat noch keine Golfanlagen dort).

Den Mann im Mond würde es kalt lassen und eines der grössten selbstgeschaffenen Probleme der Menschheit (ausser Kriege und Hunger) wäre gelöst.

Oder, was wollen wir Menschen sonst noch auf dem Mond? Den besiedeln und auch dort noch Zwietracht und Neid verbreiten, den Ausblick auf die Erde geniessen?

Sagt es mir, ich weiss es nicht und wenn mir nicht einige plausible, wirklichkeitsnahen Gründe gegeben werden, werde ich wohl der sein, der die Lösung für unser atomares Problem gelöst hat. «Die Reise zum Mond» (Originaltitel: «Le Voyage dans la Lune») ist ein Science-Fiction-Film des französischen Filmpioniers Georges Méliès aus dem Jahr 1902. Er gilt als bekanntester Film von Méliès. Und das entsprechende Filmplakat von damals brachte mich zu diesem Schluss.

Silvio Zimmermann, Unterägeri