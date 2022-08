Leserbrief Auf die SVP Baar ist Verlass Zu den Wahlen vom 2. Oktober

Bald sind Wahlen, bald hängen wieder Plakate und unsere Briefkästen werden mit Flyern geflutet. Als Wahlberechtigter in Baar lege ich keinen grossen Wert auf schöne Versprechungen in Wahlprospekten. Vielmehr schaue ich mir die Leistungsausweise der Parteien der letzten vier Jahre an.

Wer hat alleine die Erhöhung der Parkgebühren bekämpft? Wer hat die vom Sozialdienst angerichteten Missstände im «Fall Ebel» aufgedeckt? Wer setzt sich seit Jahren (und nicht nur im Wahljahr) konsequent für ein attraktives Steuerumfeld für Mittelstand und Gewerbe ein? Die Antwort ist immer die gleiche: die SVP Baar. Auf sie ist Verlass. Ihre Kandidatinnen und Kandidaten haben am 2. Oktober meine vollste Unterstützung.

Franc Vinzens, Baar