Leserbrief Auftragsmörder, Henker und Gendersprache «Was wäre, wenn ein Headhunter den neuen Bundesrat suchte?», Ausgabe vom 19. Oktober.

Zum ersten: Auf Seite 3 wird vorgeschlagen, dass ein «Headhunter» die neuen Bundesräte suchen soll. Mit Verlaub: In der ursprünglichen Bedeutung ist der Headhunter ein Auftragsmörder primitiver Gesellschaften. Er soll Feinde gezielt töten und als Beweis ihre abgeschlagenen Köpfe zurückbringen, damit sich der Auftraggeber mit ihnen schmücken kann.

Zum zweiten: Auf Seite 36 verlangt der Trainer des FC Luzern anscheinend «mehr Killerinstinkt»: Ein Killer ist bekanntlich jemand, der andere Menschen umbringt, und ein Instinkt ist eine Handlung, welche ohne weitere Reflexion und Gewissensbisse in gleicher Weise von Menschen und Tieren ausgeführt wird. Das verlangte man im Mittelalter vom Henker. Das gleiche wird aber auch in der Gegenwart vom Soldaten und – gegenüber Tieren – vom Jäger und vom Metzger erwartet.

Zum dritten: Wenn man schon so stur sein will in der Gendersprache, warum liest man/frau nirgends die Ausdrücke «Headhunter*in» und «Killer*in-Instinkt»? Für absolut negative Bezeichnungen genügt offensichtlich dann doch wieder die ausschliesslich männliche Form. Darum als Kompensation: Hüten Sie sich vor Diebinnen!

Jürg Röthlisberger, Cham