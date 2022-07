Baar Partners-Group-Gründer investiert in neuen Ortsteil im Unterfeld Der Bebauungsplan für die erste Etappe wurde bei der Gemeinde zur Prüfung eingereicht, der Projektwettbewerb für die zweite Etappe der Bebauung ist abgeschlossen.

Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Lindenpark entstehen ein Hochhaus und ein Gewerbegebäude. Bild: Maria Schmid (Baar, 10. Januar 2018)

Im Gebiet Unterfeld im Süden der Stadt Baar entsteht ein neues Quartier mit Wohn- und Gewerbenutzungen. Im Jahr 2020 haben 65 Prozent der Baarer Stimmbevölkerung die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung gutgeheissen, nun erfolgt die Realisierung der von der Firma Implenia entwickelten Baufelder in zwei Etappen.

Ein Teil der ersten Etappe ist laut einer Mitteilung an ein Unternehmen von Urs Wietlisbach, einen der drei Gründer der Partners Group, verkauft worden. Die in Zug ansässige Immobilienfirma Property One Investors AG habe in Wietlisbachs Auftrag den Ankauf betreut und werde als Bauherrenvertretung das Projekt begleiten.

Der Projektwettbewerb für die erste Etappe wurde bereits im Juni 2021 entschieden. Der entsprechende Bebauungsplan wurde soeben der Gemeinde Baar zur Prüfung zugestellt.

Ein zweites Hochhaus

Ausserdem wurde laut Mitteilung soeben der Projektwettbewerb für die zweite Etappe abgeschlossen. Der Quartiergestaltungsplan sieht auf den betreffenden Baufeldern ein 50 Meter hohes Wohnhaus sowie eine sogenannte Hofrandbebauung für Wohn- und Gewerbenutzungen vor.

Rund 90 preisgünstige Wohnungen gemäss kantonalem Wohnraumförderungsgesetz würden dereinst von Implenia an Baarer Genossenschaften vergeben.

400 Wohnungen sind geplant

Die dritte und letzte Etappe des Quartiers Unterfeld Süd wird von der Erbengemeinschaft Stocker entwickelt, der Zeitplan sei noch nicht bestimmt.

Insgesamt entstehen im Unterfeld Süd in drei Bauetappen rund 400 Wohnungen sowie Gewerbeflächen für «rund 1000 bis 2000 Arbeitsplätze». (bier)