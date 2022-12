Leserbrief Bärendienst am gemeinnützigen Wohnungsbau «‹Gartenstadt› wird ein Fall für das Bundesgericht», Ausgabe vom 11. November

Der Verein Pro Gartenstadt will den Entscheid des Verwaltungsgerichts betreffend Bewilligung von Ersatzneubauten in der Gartenstadt vom Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne beurteilt haben. Diese Mitteilung erstaunt, zumal es dieser Verein bereits in erster Instanz abgelehnt hatte, seine Einsprache- und Beschwerdelegitimation nachzuweisen, sodass auf seine Baueinsprache von Anfang 2019 überhaupt nicht eingetreten werden musste. Lediglich eine Einzelperson hat den Beschwerdeweg bis ans Bundesgericht durchgezogen und dadurch die Erstellung neuer, zeitgemässer und preisgünstiger Wohnungen, welche teilweise noch durch kantonale Beiträge zusätzlich gefördert würden, über Jahre verzögert.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Einzelperson weniger die Interessen der Gartenstadtbewohner als vielmehr ihre eigenen im Visier hat, wohnt sie doch in unmittelbarer Nachbarschaft zur Gartenstadt in einem markanten Neubau. Inwiefern dieser mit dem schützenswerten Ortsbild der Gartenstadt verträglich sein sollte, bleibt das Geheimnis dieser Person und wohl auch das Geheimnis des Vereins Pro Gartenstadt.

Werni Moos, Zug