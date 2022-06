Leserbriefe Berufslehre fördern statt Matura mit Quoten einschränken Lesermeinungen zum Thema Kantiprüfung im Kanton Zug

Roger Wiederkehr hat sich in seiner Kolumne für die Einführung einer Quote zum Übertritt ans Gymnasium ausgesprochen. Das identifizierte Problem, dass immer weniger junge Personen eine Berufslehre statt einer Maturität absolvieren, teile ich. Die Lösung sollte aus meiner Sicht jedoch über Massnahmen zur Stärkung der Berufslehre und ihrer Bekanntheit, speziell unter Neuzuzügern, erfolgen. Das Ausspielen der verschiedenen Bildungswege gegeneinander erachte ich nicht als zielführend. Auch wenn mehr Schülerinnen und Schüler am Gymi zu weniger Lernenden führt, sind Quoten zu starr und schaffen neue Problematiken.

Quoten, auch wenn Toleranzbereiche eingeführt werden sollten, sind unflexibel, da nicht jeder Jahrgang gleich stark ist. Weiter steigt der Druck, der auf Lehrpersonen beim Übertritt lastet, durch die starren Quoten erneut. Die betroffenen Eltern fordern dann noch mehr von den Lehrpersonen und erzwingen, dass genau ihr Kind noch in die Quote kommt. Dies führt neben vielen frustrierten Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern auch zu mehr Belastung bei Lehrpersonen. Dabei ist wahrscheinlich, dass einige den Beruf verlassen werden, obwohl bereits heute Knappheit an Lehrpersonal besteht. Damit ist keinem der Beteiligten geholfen.

Insgesamt finde ich die vom Regierungsrat vorgeschlagene Lösung den einzig gangbaren Weg, um die stetig steigende Gymiquote zu stabilisieren. Diese sollten mit Massnahmen zur Stärkung der Berufslehre insbesondere über Information der Eltern ergänzt werden.

Colin Biermann, Kantonsratskandidat FDP, Unterägeri

Der Bildungsdirektor nahm sich eineinhalb Jahre Zeit zur Beantwortung eines Vorstosses von Zuger Kantonsräten zu Steuerungsmassnahmen im Übertritt in die Kantonsschule. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die nach der Primarschule ans Langzeitgymnasium wechseln, steigt von Jahr zu Jahr. Welches der richtige Anteil ist, ist umstritten. Kontinuierliche Steigerung ist sicherlich nicht gut. Wichtig aus meiner Sicht ist Qualität, also dass die Geeignetsten den Weg der gymnasialen Matura gehen können. Somit jene die einen qualitativ guten Maturitätsabschluss erzielen und danach erfolgreich ein anspruchsvolles Studium absolvieren können. Mittlerweile hat der Bildungsdirektor realisiert, dass die von ihm gewollte fixe Quote von 20Prozent politisch nicht durchsetzbar ist. Nun schlägt er als Rezept zur Reduktion der Langzeitgymnasiasten die Einführung einer Übertrittsprüfung ein, wie bis vor 30 Jahren.

Dies ist unausgegoren und einseitig. So sprechen sich die relevanten Fachkommissionen wie Bildungsrat, Übertrittskommission oder Mittelschulkommission skeptisch zur Übertrittsprüfung aus. Die Schulpräsidenten und Rektoren wurden nicht wirklich einbezogen. Zürich zeigt, dass eine Übertrittsprüfung primär eine Nachhilfe-Industrie fördert. Ich gehe einig, dass die Schraube beim Übertritt etwas angezogen werden sollte. Es geht jedoch anders. Die von der FDP initiierten Massnahmen zur konsequenten Messung und Förderung von Qualität an den kantonalen Gymnasien sowie der anschliessenden Studienerfolge sind noch nicht umgesetzt. Auch lässt das von uns verlangte Kurzzeitgymnasium in Ennetsee oder Zug auf sich warten. Bisher schicken Eltern aus Ennetsee ihre Kinder verständlicherweise lieber direkt nach der sechsten Klasse nach Zug an die Kanti, statt den Weg über die Sek mit eventuell anschliessendem Kurzzeitgymi in Menzingen zu wählen.

Das jetzige Übertrittsverfahren mit Noten der fünften und sechsten Primarklasse sowie dem Lehrerurteil bewährt sich im Grundsatz. Es sollte aus meiner Sicht optimiert werden mit Massnahmen zur Erhöhung der Qualität der Schülerinnen und Schüler am Gymi, was zu tieferen Zahlen am Langzeitgymnasium führen wird: Die Selektionshürden im ersten Jahr des Langzeitgymnasiums sollten konsequenter sein. Kommendes Schuljahr werden in der vierten Primar und zweiten Sek Niveau-Prüfungen eingeführt, als Resultat eines Vorstosses im Parlament vor einigen Jahre. Diese standardisierten Prüfungen während dem Schuljahr ermöglichen es den Lehrpersonen, ihre Klasse und Schüler im kantonalen Vergleich einzuordnen. Die Niveau-Prüfungen sind sinnvoll, müssen aber auch die fünfte und sechste Klasse abdecken. Der Kantonsrat und die Fachkommissionen werden den Vorschlag des Regierungsrates zum Übertrittsverfahren wohl anpassen müssen.

Peter Letter, Kantonsrat FDP, Präsident Bildungskommission, Oberägeri

Als Vater von drei schulpflichtigen Mädchen in der Stadt Zug kann ich nur den Kopf schütteln ob der Empörung über die wiederholt «rekordhohe» Zuweisungsquote ans Langzeitgymnasium! Zu schnell hat man schon die vermeintlich glückselig machende Lösung gefunden: die Wiedereinführung der Übertrittsprüfung! In der aktuellen Diskussion und Berichterstattung befinden wir uns noch im Stadium der Problemerfassung, wobei ich mich bewusst an die militärischen Strukturen der Aktionsplanung halte, die unserem Bildungs­direktor wie auch seinem Generalsekretär geläufig sein dürften. Sofortmassnahmen habe ich bislang keine identifiziert, welche zeitnah umgesetzt werden müssten. Die Problementdeckung wurde offenbar gemacht, allem Anschein nach auch die Problemklärung sowie die Problembeurteilung.

Der nächste Schritt wäre dann eine vollständige Beurteilung der Lage! Ohne saubere Lagebeurteilung inkl. zukünftige Lageentwicklungsmöglichkeiten kann keine ernst zu nehmende Entschlussfassung erfolgen! Erst, wenn diese Phasen durchlaufen wurden, kann man mit der Planentwicklung beginnen. In die Beurteilung der Lage müsste schliesslich zwingend hinterfragt werden, ob es nicht besser wäre, unseren Kindern mehr Zeit für ihre Wahl des Bildungswegs zu geben? Ein möglicher Ansatz wäre, das System im Kanton Aargau zu prüfen, bei dem in der Oberstufe dreigleisig mit der Real-, Sekundar- sowie Bezirksschule gefahren wird.

Diese drei Jahre wären für unser duales Bildungssystem Gold wert, denn man würde damit mehr Zeit in der Entscheidungsfindung der Kinder gewinnen, wohin genau nun ihr jeweiliger Weg führen soll. Meine lieben Kantonsräte, welche die Motion «Steuerungsmassnahme für eine Gymnasialhöchstquote» mitunterschrieben habt: Ja, es ist Wahljahr, aber das schliesst selbstständiges Denken und Einbringen von Ideen nicht aus! Verantwortungsvolles Handeln mit kreativen Lösungsansätzen ist gefragt – und kopieren von guten Ideen und bewährten Systemen (Kanton Aargau) sollte erlaubt sein, oder ist zumindest in Betracht gezogen werden dürfen! Hektik war noch nie ein guter Ratgeber, Panik schon gar nicht!

Daniel Gruber, Zug