Leserbriefe Bildungsausbau? Bildungsabbau? – Bildungswirksamkeit! Leserbrief «Bildungsausbau statt -abbau», sowie «Zuweisungsquote ins Langzeitgymnasium ist 2022 rekordhoch» Ausgaben vom 18. und vom 9. Juni

Bei den aktuellen Diskussionen sprechen wir von der möglichen Einführung einer Übertrittsprüfung in die Kantonsschule im Kanton Zug (Langzeitgymnasium). Über die Quote von mehr als 25 Prozent Gymischülerinnen und -schülern und der Stärkung der dualen Berufsbildung wurde schon viel geschrieben. Fakt ist, die Quote der Gymi-Übertritte ist zu hoch. Leidtragend ist die Berufsbildung mit der Folgeerscheinung der fehlenden Fachkräfte.

Die Anforderungen für den Zugang zum Gymnasium unterscheiden sich je nach Kanton. Der Grund: Die Kantone legen nach eigenem Gutdünken eine Quote fest. Je niedriger sie diese ansetzen, desto höher sind die Anforderungen. Statt als Steuerungsinstrument die Aufnahmeprüfung einzuführen, sind andere Ideen gefragt. Kantone, welche ausschliesslich über Kurzzeitgymnasien verfügen, machen gute Erfahrungen damit. Statt sich bereits in der 6. Klasse mit der Entscheidung Berufslehre/Gymnasium auseinanderzusetzen, plädiere ich für die flächendeckende Einführung von Kurzzeitgymnasien im Kanton Zug. Im Gegensatz zum 6-jährigen Langzeitgymnasium, ist das Kurzgymnasium eine 4-jährige gymnasiale Ausbildung, die an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarschule anschliesst. Der Abschluss des Kurzzeitgymnasiums führt ebenfalls zu einer anerkannten Maturität.

In der 1. und 2. Sekundarstufe haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit der Berufswahl auseinanderzusetzen. Mit diesem Instrument würden sich einige für eine Berufslehre (eventuell mit Berufsmatura) festlegen, welche später ebenbürtig zum gymnasialen Weg wäre. Nach der 3. Sek. ist die Wirtschafts- oder Fachmittelschule eine weitere Option.

Dies bedeutet nicht, dass die heutigen Lehrpersonen an den Langzeitgymnasien arbeitslos wären. Die Schülerzahl bleibt bestehen, aber der Inhalt der Lehrpläne würde sich ändern.

Mariann Hegglin, Kandidatin Kantonsrat- und GGR, Die Mitte, Zug

Im Forum vom 18. Juni 2022 nennt Gymnasiallehrer Andreas Pfister aus Zürich die geplante Beschränkung des Zugangs zum Zuger Langzeitgymnasium einen Bildungsabbau. Der Begriff «Bildungsabbau» ist in diesem Zusammenhang – bewusst oder unbewusst – irreführend, denn niemand will, dass unsere Jugendlichen sich weniger bilden.

Im Gegenteil: Nachdem offensichtlich einem immer grösser werdenden Anteil der Kantischülerinnen und -schüler die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Hochschulstudium fehlt, wird dessen Bildung durch die Zugangsbeschränkung in Zukunft verwesentlicht.

Wenn diese Jugendlichen in der Sekundarschule durch die gemäss Lehrplan 21 vorgesehene berufliche Orientierung die Vielfalt unseres Arbeitsmarktes kennen lernen und sich mit ihren beruflichen Möglichkeiten und Interessen intensiv auseinandersetzen, statt ohne akademische Perspektive wertvolle Lebenszeit an der Kantonsschule zu verschwenden, können sie sich rechtzeitig und erfolgreich auf attraktive Lehrstellen bewerben, einen Beruf erlernen, der ihren Fähigkeiten entspricht und erst noch als gefragte Fachkräfte den Arbeitsmarkt bereichern.

Wenn wir hingegen – wie von Herr Pfister gefordert – die gymnasiale Bildung weiter ausbauen, werden wir früher oder später da landen, wo Länder wie Frankreich bereits heute stehen: Vor einer Masse enttäuschter arbeitsloser Jugendlicher mit gymnasialem Abschluss, ohne Berufsausbildung und ohne berufliche Perspektiven.

Daniel Gramm, Bildungsrat, Kantonsratskandidat SVP, Zug